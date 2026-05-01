Crimen de Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema rechazó los recursos de los condenados

La Corte Suprema desactivó la estrategia de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, quienes habían presentado más de un recurso para intentar salir en libertad antes de tiempo, a pesar de que la condena aún no estaba firme. Este último punto le terminó sirviendo como argumento clave a los jueces para rechazar de plano los recursos de las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, quienes buscaban revertir o revisar las condenas impuestas por la Justicia bonaerense.

Con esta resolución, las condenas dictadas por la Justicia provincial por el asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020 continúan vigentes y el caso suma una nueva instancia clave en uno de los expedientes criminales de mayor repercusión pública en la Argentina de los últimos años.

El máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos, según supo la Agencia Noticias Argentinas. En el caso de Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Este mismo mes, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores habìa rechazado el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi por "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva". En ese momento, los jueces también habían señalado que la condena todavía no se encuentra firme por estar pendiente de resolución de la Suprema Corte Bonaerense.

Cómo sigue la causa por el crimen de Báez Sosa

La causa tuvo muchos cambios desde el comienzo de la investigación., hasta llegar a esta última instancia, en la que se confirmará si queda firme o no la condena para los ocho. La primera hipótesis que instaló la Fiscalía era que habían actuado los 10 (porque en ese momento había más imputados que fueron sobreseídos: Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino) como "una manada", que todos golpearon al estudiante de Derecho hasta causarle la muerte y que llevaron adelante una "cacería". Eso quedó descartado con la sentencia del Tribunal N° 1 de Dolores, que identificó roles: de acuerdo a la sentencia del tribunal, quienes golpearon "con brutalidad" fueron cinco de los acusados, pero no se pudo probar lo mismo para tres. Así, Thomsen (el de la marca de la zapatilla), Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, considerados "coautores", en tanto Lucas Pertossi, Cinalli y Viollaz quedaron con 15 años, condenados como "partícipes necesarios".

Sin embargo, la Cámara de Casación ajustó la calificación en marzo de 2024. Lo que antes era un "homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", pasó a ser un crimen agravado solamente por premeditación porque los jueces desestimaron el agravante de "alevosía".