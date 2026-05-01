Derrumbe en Parque Patricios: imputaron a siete directivos de la constructora a cargo

La Fiscalía porteña imputó este jueves a siete directivos de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) por el derrumbe del complejo habitacional "Estación Buenos Aires" en Parque Patricios, al considerar que la obra presentaba "vicios estructurales". Mientras avanza la investigación, vecinos denuncian falta de respuestas y uno de ellos anticipó que se mudará hasta que se garantice la seguridad del edificio.

Tras el derrumbe del estacionamiento de uno de los edificios del programa PRO.CRE.AR en marzo de este año, la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la causa en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación para chequear las causas y responsabilidades del hecho, que dejó a más de 200 vecinos afectados. "Hay potencial riesgo estructural", aseguraron desde el informe técnico oficial difundido a los pocos días.

Con el avance de la investigación, la fiscal Selvatici consignó que los responsables dispusieron una "sobrecarga de aproximadamente 0,70 metros de tierra natural más placas de laja, sin sistema de drenaje eficaz para el patio central". En paralelo determinó que siete jerarcas de la empresa llevaron adelante la construcción del sector 2 del complejo con "vicios estructurales" en la losa de planta baja, sobre el estacionamiento del primer subsuelo en su sector central. Los señalados fueron el presidente del directorio de la firma, Rudi Boggiano; el arquitecto y vicedirector Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero, director titular y apoderado Néstor Raúl Caputo; el ingeniero Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; el apoderado Carlos Rocha; y el jefe de la obra, Julio Momo.

Selvatici también imputó al responsable del área técnica de COSUD, Cristian Andrés Tejía, y al ingeniero Francisco Adolfo Sierra por haber ejecutado, en los días previos al derrumbe, tareas de perforación e impermeabilización sin contar con memoria descriptiva ni un proyecto de intervención previo, pese a que la losa presentaba un compromiso estructural "conocido por filtraciones reiteradas". En la misma línea, señaló a los apoderados del Banco Hipotecario por el presunto incumplimiento del deber fiduciario de control de obra, al sostener que existía conocimiento documentado sobre las fallas estructurales en el sector que finalmente colapsó.

La situación actual del complejo Estación Buenos Aires

En paralelo, la causa fue recaratulada como "estrago culposo agravado", un delito que contempla penas de seis meses a tres años de prisión y que sanciona conductas negligentes o imprudentes que ponen en riesgo la seguridad pública. Mientras tanto, los vecinos continúan afectados por las consecuencias del derrumbe.

Según relató uno de los damnificados, Fabiano Perotto, los escombros "todavía permanecen en el lugar, el transporte público modificó su recorrido y se mantiene la presencia de Bomberos y la Policía de la Ciudad". En ese contexto, confirmó que se mudará con su familia de manera temporal: "Nos vamos hasta que la zona sea transitable", afirmó.