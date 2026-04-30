Rusia dice que la OPEP+ seguirá adelante tras la salida de EAU y que no se prevé una guerra de precios

FOTO DE ARCHIVO. El vice primer ministro ruso Alexander Novak observa durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia

​El vice primer ministro ruso Alexander Novak dijo el jueves que el ‌grupo OPEP+, ‌formado por los principales productores de petróleo, seguiría colaborando a pesar de la salida de Emiratos Árabes Unidos, según informaron las agencias de noticias rusas.

Según las informaciones, Novak dijo que no esperaba que ​se desatara ⁠una guerra de precios del petróleo ‌tras la salida de EAU, ⁠dado el déficit mundial ⁠de petróleo.

EAU anunció el martes que abandonaba la OPEP, lo que supuso un duro golpe ⁠para el grupo de productores ​de petróleo, en un momento ‌en que una crisis ‌energética sin precedentes, desencadenada por la ⁠guerra en Irán, pone de manifiesto la discordia entre los países del golfo Pérsico.

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EAU eran el cuarto mayor productor ​de ‌la OPEP+, que agrupa a la OPEP y a sus aliados, mientras que Rusia ocupa el segundo lugar, por detrás de Arabia Saudita.

"En ⁠la situación actual, es difícil hablar de una guerra de precios cuando hay escasez en el mercado. Lo que estamos viendo, en cambio, es la crisis más profunda del sector", dijo Novak, según la agencia ‌de noticias Interfax.

"Hoy en día no están llegando grandes volúmenes de petróleo al mercado, mientras que la demanda supera significativamente a la oferta. Esto ha creado un ‌desequilibrio debido a graves perturbaciones logísticas, incluida la situación en Oriente Medio", añadió Novak según ‌Interfax.

Novak también ⁠reiteró que Rusia seguirá formando parte de la OPEP+, creada en ​2016.

Con información de Reuters