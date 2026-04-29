De qué trata y reparto de "Nuestra tierra", la película argentina de Lucrecia Martel que se puede ver en Netflix

Póster de "Nuestra Tierra", documental de Lucrecia Martel. (Créditos de foto: Doc Society)

La cineasta argentina Lucrecia Martel regresa al centro de la escena con Nuestra Tierra, una película que marca un punto de inflexión en su carrera: su primer largometraje documental, tras una filmografía reconocida por ficciones como Zama. La obra, que ya generó fuerte repercusión en festivales internacionales, llegará al streaming el próximo 24 de mayo a través de Netflix.

¿De qué trata "Nuestra Tierra"?

Nuestra Tierra no es una ficción, sino un documental de investigación que toma como eje un hecho real: el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuschagasta en Tucumán, ocurrido en 2009 durante un conflicto por tierras. El crimen, registrado en video, funciona como punto de partida para una reflexión mucho más amplia sobre la historia argentina, la violencia estructural y la disputa territorial que atraviesa al país desde la colonia hasta la actualidad.

Lejos de seguir las reglas tradicionales del true crime, Martel construye una narrativa compleja que entrelaza material de archivo, registros judiciales y testimonios de la propia comunidad. El documental no se limita a reconstruir el hecho, sino que indaga en las condiciones sociales, políticas y culturales que lo hicieron posible, poniendo en cuestión las versiones oficiales de la historia.

En cuanto al elenco, la película no cuenta con actores profesionales en el sentido clásico. Sus protagonistas son los propios miembros de la comunidad Chuschagasta, quienes participan activamente del relato. Esta decisión refuerza el carácter testimonial de la obra y le otorga una dimensión íntima y política a la vez.

Escena de "Nuestra Tierra". (Créditos de foto: Doc Society)

Una historia que construye memoria

El film es el resultado de más de una década de trabajo, alrededor de 14 años de investigación, y tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia 2025, antes de su llegada a salas argentinas en marzo de 2026. Su recorrido por festivales y su recepción crítica lo consolidan como uno de los proyectos más ambiciosos de Martel.

Con una duración cercana a las dos horas y una propuesta estética rigurosa, Nuestra Tierra se presenta como una obra que incomoda y obliga a revisar las bases sobre las que se construyó el relato nacional. Más que un documental sobre un crimen, es una exploración profunda sobre quiénes tienen derecho a la tierra y cómo se construyen, o se silencian, ciertas memorias colectivas.

Su estreno en Netflix el 24 de mayo abre la puerta a una audiencia masiva para una película que, sin concesiones, propone mirar de frente una herida histórica que aún permanece abierta.