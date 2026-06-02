En el CFI, Passalacqua llevó los reclamos históricos de Misiones al Norte Grande y celebró que será sede del próximo encuentro

Tras la reunión de gobernadores del Norte Grande en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el mandatario Hugo Passalacqua preponderó el encuentro y celebró que Misiones será la próxima sede de reunión nacional.

"Llevamos con firmeza los reclamos históricos y estratégicos de Misiones: la urgencia de nuevos puentes con los países hermanos, la extensión de la Hidrovía hasta nuestra provincia y la ansiada llegada del gas natural. Infraestructura clave para el desarrollo y para garantizar la rentabilidad de nuestra producción", detalló en sus redes sociales el mandatario del norte y calificó de "productiva y excelente" la presencia del ministro de Interior de Nación, Diego Santilli.

"​Además, nuestra provincia fue designada la sede del próximo encuentro que reunirá a los mandatarios de las 10 provincias del Norte Grande. Un verdadero honor recibir a los gobernadores y sus equipos en nuestra casa para seguir construyendo un país más federal", adelantó el mandatario local.

La reunión fue encabezada por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, junto a los mandatarios Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto al secretario general de CFI Argentina, Ignacio Lamothe.

La reunión

Durante la reunión, los mandatarios provinciales analizaron alternativas para impulsar un plan de inversiones orientado al desarrollo de infraestructura clave en el norte argentino. Entre las prioridades planteadas se destacaron obras vinculadas a los sistemas energéticos, la expansión de la red de gas y la mejora de corredores viales considerados estratégicos para potenciar la actividad productiva y optimizar la conectividad regional.

Asimismo, los gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar con medidas que permitan equilibrar el costo de la energía eléctrica en las provincias del NOA y el NEA. La propuesta busca contemplar las particularidades climáticas de estas regiones, donde las temperaturas extremas generan un mayor consumo energético durante gran parte del año.

Reforma de Zonas Frías

En paralelo, los mandatarios siguieron de cerca el tratamiento legislativo de la reforma al régimen de Zonas Frías. La iniciativa promovida por el Gobierno nacional logró obtener media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado, donde el oficialismo enfrenta mayores dificultades para reunir los apoyos necesarios.

El proyecto recibió el respaldo de bloques aliados, entre ellos sectores del PRO y la UCR, además de algunos gobernadores provinciales que acompañaron la propuesta luego de negociaciones vinculadas a eventuales mecanismos de compensación para las jurisdicciones del norte del país.