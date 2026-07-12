La gran atajada de Dibu Martínez en la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

La Selección Argentina le gana 1 a 0 a Suiza poe los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque el equipo de Lionel Scaloni dominó el primer tiempo, el conjunto helvético tuvo una chance para igualar pero Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una gran acción para mantener la ventaja.

A los 31 minutos, Argentina fue a presionar en mitad de cancha y, tras quedar mal parado, Breel Embolo recibió una buena habilitación entre los centrales que lo dejaba mano a mano para definir. Sin embargo, el "Dibu" fue rápido, se arrojo al suelo y le ahogó el grito a los europeos.

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Las dos dudas que tenía el entrenador

Las incógnitas estaban principalmente en dos sectores del campo. La primera en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen disputando el puesto. Molina fue titular durante gran parte del Mundial, aunque todavía no logró mostrar el nivel que exhibió durante Qatar 2022. Del otro lado aparece Montiel, que ingresó con buenos minutos y siempre representa una garantía en partidos decisivos.

La segunda duda estaba en el mediocampo. Nicolás González aparece como una alternativa para reemplazar a Alexis Mac Allister. El futbolista de la Fiorentina aportaría mayor velocidad, recorrido y desequilibrio por las bandas, aunque el ex Brighton continúa siendo el favorito para mantenerse desde el arranque.

Ambos futbolistas que pelean por un lugar tuvieron participación en la remontada frente a Egipto y dejaron buenas sensaciones, por lo que Scaloni evaluará hasta último momento cuál encaja mejor en el plan de partido.

Suiza, un rival que exigirá la mejor versión de Argentina

Del otro lado estará una selección suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en la definición por penales y que intentará dar uno de los grandes golpes del torneo.

El conjunto dirigido por Murat Yakin perdió para este compromiso a Johan Manzambi, una de sus principales figuras durante el Mundial, pero mantiene una estructura sólida, ordenada y con futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Gregor Kobel.

Argentina sabe que tendrá por delante un partido muy distinto al de Egipto. Se espera un rival más compacto defensivamente, con menor espacio para atacar y que intentará aprovechar cada transición.