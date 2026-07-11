Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio

Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda

El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.