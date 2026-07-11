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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

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Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 6 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio

El dólar blue despidió la semana con una cotización de compra de $1490 y venta de $1510, lo que implicó una variación negativa del -0,33%.

Hace 20 horas

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

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14:38 | 08/07/2026

El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda 

El Gobierno informó los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. 

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06:21 | 08/07/2026

El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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18:28 | 07/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.

El valor del dólar, según el BCRA

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09:55 | 07/07/2026

Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses

El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.

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06:06 | 07/07/2026

El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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22:00 | 06/07/2026

Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda

El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.

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20:34 | 06/07/2026

El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.

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16:23 | 06/07/2026

Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca

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07:11 | 06/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:26 | 05/07/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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11:25 | 04/07/2026

Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%

La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

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