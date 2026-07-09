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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar blue opera este jueves en el mercado informal con una baja del 0,33% y se ubica en $1490 para la compra y $1510 para la venta, según la última actualización.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar Contado con Liqui (CCL) opera este jueves en el mercado de contado con liqui con un valor de compra de $1572,2471 y una venta de $1577,7578, registrando una variación positiva del 0,28% respecto a la jornada anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar MEP se actualiza este jueves 9 de julio con una cotización de $1517.89 para la compra y $1520.24 para la venta, lo que representa una variación negativa del -0,60%. En el mercado de bonos, los títulos soberanos operan con relativa estabilidad, mientras el dólar bolsa refleja la tendencia general de la jornada.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar oficial en el Banco Nación presenta este jueves 9 de julio una actualización con leve retroceso: la compra se ubica en $1460 y la venta en $1510, registrando una variación negativa del -0,33%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar blue opera este jueves en el mercado informal con un precio de $1490 para la compra y $1510 para la venta, registrando una caída del -0,33% respecto a la jornada anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar Contado con Liqui (CCL) se actualiza este jueves, 9 de julio, con un precio de compra de $1572.2471 y de venta de $1577.7578, registrando una variación positiva del 0,28%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

Este jueves 9 de julio, el dólar MEP opera con una leve baja en el mercado de bonos. La cotización del dólar bolsa se sitúa en $1517,89 para la compra y $1520,24 para la venta, lo que representa una variación negativa del -0,60%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este jueves 9 de julio con un precio de compra de $1460 y venta de $1510, lo que representa una variación negativa del -0,33%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

El dólar blue opera este jueves 9 de julio en el mercado informal a $1490 para la compra y $1510 para la venta, registrando una variación negativa del -0,33% respecto a la jornada anterior.

Hace 15 horas

El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda 

El Gobierno informó los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. 

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Hace 23 horas

El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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18:28 | 07/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.

El valor del dólar, según el BCRA

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09:55 | 07/07/2026

Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses

El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.

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06:06 | 07/07/2026

El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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22:00 | 06/07/2026

Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda

El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.

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20:34 | 06/07/2026

El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.

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16:23 | 06/07/2026

Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca

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07:11 | 06/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:26 | 05/07/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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14:37 | 03/07/2026

Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes

El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.

Valor máximo del dólar según BCRA

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07:05 | 03/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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15:42 | 02/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para los primeros días de julio. Si el dólar oficial mayorista supera ese nivel, la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado.

Valor máximo del dólar según el BCRA

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