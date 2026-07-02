Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 3 de julio 2026

Qué puede pasar con el dólar hoy

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo el principal mecanismo utilizado por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fija diariamente un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, dentro del cual el precio puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda.

De acuerdo con los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria seguirá avanzando durante los primeros días de julio y alcanzará un nuevo máximo de $1.810,56 el viernes 3 de julio de 2026, superando por primera vez la barrera de los $1.810.

Valor máximo del dólar según el BCRA

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 3 de julio

Según la actualización oficial del Banco Central, los límites superiores de la banda cambiaria serán los siguientes:

Jueves 2 de julio: $1.809,35

$1.809,35 Viernes 3 de julio: $1.810,56

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista continuará con su sendero ascendente dentro del actual esquema cambiario. Mientras la cotización permanezca dentro de ese corredor, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen cambiario vigente establece un rango de flotación dentro del cual el dólar oficial puede moverse libremente. Si el tipo de cambio se mantiene entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, la autoridad monetaria deja actuar al mercado. En cambio, si la cotización supera el límite superior, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del dólar.

Por el contrario, si el tipo de cambio cae por debajo del piso de la banda, el organismo puede comprar divisas para fortalecer las reservas y sostener la cotización.

Mientras el dólar oficial continúa operando dentro del esquema de bandas, los operadores siguen de cerca la evolución de las reservas internacionales, la liquidación de divisas del complejo agroexportador y el contexto financiero internacional.

También permanecen bajo análisis factores como la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución del dólar a nivel global y los movimientos de los dólares financieros, variables que pueden influir sobre las expectativas cambiarias en las próximas semanas.

A cuánto puede llegar el dólar

Por qué es importante el techo de la banda

El techo de la banda cambiaria funciona como una referencia para el mercado, ya que marca el nivel a partir del cual el Banco Central puede intervenir para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

Con la actualización prevista para el viernes 3 de julio, ese límite alcanzará los $1.810,56 por dólar, consolidando la tendencia alcista que viene mostrando el corredor cambiario desde la implementación del actual régimen.