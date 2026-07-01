Un thriller súper oscuro tiene atrapado a todo el mundo en HBO Max: de qué se trata

Body Brokers es una de las películas más vistas de HBO Max.

Miles de usuarios de HBO Max están enganchados con un thriller estadounidense que arrasa en reproducciones en Argentina; se trata de Body Brokers, un drama criminal escrito y dirigido por el cineasta John Swab. La producción cuenta con un elenco coral integrado por Jack Kilmer, Michael Kenneth Williams, Jessica Rothe, Alice Englert, Peter Greene, Frank Grillo y Melissa Leo.

El argumento central sigue la historia de un joven con problemas de adicción que se traslada a la ciudad de Los Ángeles con el propósito de iniciar un tratamiento de desintoxicación. No obstante, una vez en el lugar, descubre que el establecimiento de salud no opera con fines terapéuticos, sino que funciona como la fachada de una red organizada de fraude a compañías de seguros médicos, la cual capta pacientes con el objetivo de instrumentalizarlos para reclutar a otros adictos.

La narrativa introduce este escenario mediante un spot publicitario de New West Recovery (NWR), un centro asistencial fundado por Vin, un antiguo consumidor. A través de la voz en off del personaje, se expone cómo la promulgación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en el año 2010 modificó el estatus de las adicciones para considerarlas condiciones preexistentes, dando origen a un circuito industrial de clínicas de rehabilitación distribuidas en el sur de California.

Elenco completo de Body Brokers

Jack Kilmer como Utah.

Michael Kenneth Williams como Wood.

Jessica Rothe como May.

Alice Englert como Opal.

Peter Greene como el Dr. Riner.

Frank Grillo como Vin.

Melissa Leo como la Dra. White.

Thomas Dekker como Jacko.

Sam Quartin como Tina.

Renée Willett como Penny.

Pam Dougherty como la señorita Tee.

Body Brokers.

Otra opción para ver en HBO Max

La serie de ciencia ficción Dune: Prophecy se ubica entre las producciones con mayor nivel de audiencia dentro del catálogo de HBO Max. El desarrollo para la pantalla de esta propuesta televisiva estuvo a cargo de la dupla de realizadoras Diane Ademu-John y Alison Schapker, ejerciendo esta última las funciones de guionista principal y showrunner.

La narrativa se incorpora al universo literario originalmente creado por el escritor Frank Herbert. En términos cronológicos, el argumento opera como una precuela de los largometrajes dirigidos por Denis Villeneuve, Dune (2021) y Dune: Parte dos (2024), localizando sus acontecimientos aproximadamente 10.000 años antes de los sucesos presentados en dichas películas.