La Banda Sinfónica de la Ciudad hará un concierto gratuito con las mejores canciones de películas

La música de algunas de las películas más famosas de la historia llegará al Teatro Gran Rivadavia de la mano de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que presentará un concierto gratuito dedicado a las composiciones de John Williams, uno de los creadores de bandas sonoras más reconocidos del mundo.

El concierto será el sábado 4 de julio a las 20 h y contará con la dirección del maestro Carlos David Jaimes. El repertorio estará centrado en las obras que Williams compuso para grandes producciones cinematográficas, especialmente en la saga creada por George Lucas y otras películas emblemáticas del cine contemporáneo.

Durante la presentación, los músicos interpretarán piezas como Star Wars Saga, Star Wars Medley, Star Wars: The Force Awakens, además de composiciones pertenecientes a películas como Jurassic Park, Indiana Jones y Flight to Neverland.

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad dará un concierto gratuito con música de película.

Creada en 1910 por el maestro italiano Antonio Malvagni para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es la agrupación musical más antigua en actividad de la Ciudad.

Sus primeras presentaciones fueron en el Teatro Colón y en la Plaza de Mayo, y desde sus comienzos fue pensada para acercar la música a distintos espacios públicos. Actualmente forma parte de la Dirección de Música de la Ciudad y continúa desarrollando conciertos en salas y espacios abiertos.

A lo largo de su historia fue dirigida por importantes maestros nacionales e internacionales y también realiza una tarea pedagógica mediante conciertos didácticos destinados a escuelas públicas porteñas.

Las entradas son gratuitas y estarán disponibles en la boletería del Teatro Gran Rivadavia desde el lunes 29 de junio, de 12 a 19 h. El mismo día del concierto, sábado 4 de julio, podrán retirarse desde las 16 h hasta el inicio de la función.

Quién es John Williams

Nacido en Nueva York en 1932, John Towner Williams es considerado uno de los compositores de música cinematográfica más importantes de la historia. A lo largo de su carrera creó bandas sonoras que se transformaron en parte de la memoria colectiva, como las de Tiburón, E.T., Superman, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park y La lista de Schindler. Esto lo llevó a ganar el premio Oscar en cinco oportunidades y ser uno de los artistas con más nominaciones en la historia del galardón.