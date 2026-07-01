El Dirty Blonde (Rubio Sucio) es uno de los preferidos de los coloristas de celebridades para este 2026 y es perfecto para hacerse en invierno. Hay muchas variantes de este tono, que se destaca por su naturalidad, a diferencia del rubio platinado tradicional, que puede ser mucho más artificial y estridente.

La clave de esta tendencia está en combinar matices rubios y castaños para crear un efecto multidimensional, luminoso y de bajo mantenimiento. El resultado es un color que aporta luz al rostro sin perder profundidad, algo especialmente buscado durante los meses más fríos del año. Lo mejor es que no necesita que lo retoques tan seguido.

Los 3 tonos de Dirty Blonde que los expertos recomiendan

1. Biscuit Blonde

El Biscuit Blonde es una mezcla equilibrada de tonos cálidos y fríos que genera un rubio suave y cremoso, capaz de adaptarse a distintos tonos de piel. "Es muy favorecedor para la mayoría de los tonos de piel gracias a ese equilibrio cremoso", explica la colorista Lauren Paglionico, en diálogo con Real Simple.

La especialista señala que este color funciona especialmente bien en personas con cabello naturalmente rubio oscuro o castaño claro, ya que permite mantener la dimensión natural del pelo sin crear contrastes demasiado marcados.

Dirty Blonde, el rubio en tendencia para este invierno 2026.

2. Velvet Beige

Otra de las variantes más elegantes del Dirty Blonde es el Velvet Beige, un tono que combina raíces ligeramente más oscuras con reflejos beige y matices ahumados. No se trata de un rubio ceniza ni de un rubio dorado intenso, sino de un punto medio que aporta profundidad y sofisticación.

"Es ideal si tu cabello ya es relativamente claro y querés agregar profundidad beige aterciopelada", explica Rachael Thomas, directora de educación y desarrollo de productos de Madison Reed. Según la experta, quienes tienen una base más oscura pueden lograrlo mediante técnicas como el balayage, concentrando la iluminación en medios y puntas para conservar un aspecto natural.

Dirty Blonde, el rubio en tendencia para este invierno 2026.

3. Golden Pearl

Para quienes buscan un resultado más luminoso, el Golden Pearl se posiciona como una de las opciones favoritas para este invierno. Este tono mezcla reflejos dorados con matices perlados, creando un rubio lleno de brillo y movimiento sin caer en los tonos extremadamente claros.

"El tono perlado está entrelazado con el dorado, aunque se nota más en las puntas. Tiene mucha dimensión, pero sin verse rayado o artificial", explica Paglionico. La experta recomienda combinar mechas doradas y perladas para conseguir ese efecto multidimensional que caracteriza a esta tendencia.

Dirty Blonde, el rubio en tendencia para este invierno 2026.

La gran ventaja del Dirty Blonde es que permite iluminar el cabello sin la exigencia de mantenimiento que suelen requerir los rubios más extremos. Por eso, cada vez más celebridades y especialistas en color lo eligen como una alternativa moderna, elegante y mucho más natural para los meses de invierno.