Chau piel del rostro seca en invierno: el remedio natural con 3 ingredientes para devolverle vida.

La piel reseca en el rostro es muy común, especialmente durante el invierno, cuando las temperaturas están muy bajas y la piel llega a irritarse y desquebrajarse si no está correctamente hidratada. Por suerte, hay una mascarilla casera con muy pocos ingredientes que podés hacer en casa para reparar este problema.

Esta mascarilla se prepara con agua, miel y un sérum hidratante de tu preferencia. "Hoy les traigo una mascarilla que me ayudo mucho a hidratar mi piel y tenerla super glowy. La miel es porque es un humectante natural que ayuda a retener la humedad en la piel, dejándola suave, hidratada y con un brillo natural. También tiene propiedades antibacterianas que ayudan a mantener la piel limpia y mejor si es el forma de vapor", explica Malu, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer un remedio casero para la piel reseca del rostro

Ingredientes

Agua

Miel

Sérum hidratante (el que tengas o prefieras)

Protector solar (para finalizar, no para la mascarilla)

Preparación

Hervir el agua junto con una cucharada de miel. Poné tu cara (previamente lavada) encima de la olla, tapándote con una toalla, como si estuvieses haciendo vapores. Quedate así durante 2 minutos. Secate con papel. En un algodón, verté un poquito de tu sérum hidratante favorito. Dejar aplicado en el rostro durante 10 minutos. Colocá dos dedos de tu protector solar favorito en tu rostro. Es importante aplicarlo todos los días, ya sea que salgas o no de tu casa. ¡Listo!

Otros consejos para evitar la piel reseca en el rostro

Además de las mascarillas caseras, hay hábitos diarios que pueden marcar una gran diferencia en cómo se siente y se ve la piel, sobre todo en épocas de frío o viento. Uno de los más importantes es evitar los limpiadores muy agresivos. Muchas veces, usamos jabones o geles que dejan la piel tirante después del lavado y eso es una señal de que están eliminando no solo suciedad, sino también los aceites naturales que protegen la barrera cutánea.

Lo ideal es optar por limpiadores suaves, tipo crema o gel hidratante, que limpien sin resecar. Otro punto clave es la hidratación constante. No alcanza con hidratar la piel solo cuando se siente seca, lo mejor es hacerlo todos los días, mañana y noche. Las cremas con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas o glicerina ayudan a retener el agua en la piel y mantenerla más elástica.

También influye mucho la temperatura del agua. Aunque en invierno sea tentador usar agua muy caliente, esto puede empeorar la resequedad porque debilita la barrera protectora de la piel. Lo ideal es usar agua tibia tanto para lavar el rostro como para la ducha. Por otro lado, la calefacción en espacios cerrados puede resecar mucho el aire y eso se refleja directamente en la piel.

Usar un humidificador o incluso colocar recipientes con agua cerca de fuentes de calor puede ayudar a equilibrar la humedad del ambiente. Por último, la protección solar sigue siendo necesaria incluso en invierno. Aunque no haya sol fuerte, la radiación UV sigue presente y puede dañar la piel y empeorar la sensibilidad y la sequedad.