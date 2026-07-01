Canadá evalúa titularidad de Davies mientras Marsch busca una ventaja física frente a Marruecos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá

Por Nick Said y Lais ​Morais

HOUSTON, 1 jul (Reuters) - El director técnico de Canadá, Jesse Marsch, aún no ha decidido si el capitán Alphonso Davies será titular contra Marruecos en el partido de ‌octavos de final del Mundial que ‌se disputará el sábado en Houston, y ha insinuado que la mejor forma física de su equipo podría ser un factor decisivo en el encuentro.

Davies disputó sus primeros minutos en el torneo en la victoria de la ronda de 32 contra Sudáfrica, entrando en el minuto 75 y teniendo un gran impacto en el partido, que Canadá ganó por 1-0 en el tiempo de descuento.

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Era su primera aparición con la selección desde marzo ​de 2025, pero Marsch afirmó ⁠que el jugador de 25 años está listo para ser titular si fuera ‌necesario.

"Estamos muy contentos con Alphonso y hoy se encuentra muy bien", dijo ⁠Marsch a los periodistas el miércoles. "Creo que tuvo ⁠un buen impacto en el partido y, sobre todo, lo que se vio es que Sudáfrica le respetó mucho cuando saltó al campo".

"Así que pensaremos en cómo volver a utilizar ⁠a Alphonso en este partido, ya sea desde el principio o saliendo desde ​el banquillo", agregó.

Marsch elogió la forma física de su equipo, que ‌se pondrá a prueba mientras entrenan bajo ‌el calor de Texas esta semana, aunque el partido del sábado se disputará ⁠en el Estadio Houston, que es cerrado y con aire acondicionado.

"Si nos fijamos en los datos de recorrido de nuestros partidos, hemos cubierto mucho terreno y hemos gestionado los partidos de esa manera. Hemos superado en distancia recorrida a todos los rivales, así que ​sabemos que estamos ‌en forma, se trata más bien de gestionar la carga de trabajo, sobre todo con el calor, para no sobrecargar a los jugadores", explicó.

"Y sobre todo sabiendo que Marruecos disputó 120 minutos (contra Países Bajos en su partido de dieciseisavos de final del lunes). Tenemos que decirnos a nosotros mismos que una ⁠de las ventajas que podemos tener es estar más frescos y en mejor forma", añadió.

Marsch afirmó que, aunque Canadá pueda realizar ligeros ajustes en su plan de juego para contrarrestar amenazas concretas de Marruecos, se mantendrán fieles a lo que, hasta ahora, les ha funcionado en el Mundial.

"No vamos a cambiar nuestra identidad, pero sí utilizamos matices tácticos para pensar en cómo afrontar a cada rival. A la gente le encanta decir que siempre jugamos con un 4-2-2-2, a ‌veces jugamos con un 4-3-3 cuando presionamos, otras veces con un 4-2-3-1, o de forma asimétrica en ciertos aspectos con el balón", detalló.

"A veces construimos el juego con tres en la zaga, otras con cuatro, así que es una tontería que la gente intente encasillarnos de una forma u otra. Es una tontería porque en realidad no están prestando atención a ‌lo que hacemos", apuntó.

Marsch reveló que ha estado recibiendo mensajes de uno de sus ídolos de la infancia, la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky, lo que ha sido uno de los ‌momentos más destacados del ⁠Mundial hasta ahora.

"¡El hecho de que Wayne me envíe mensajes a diario me hace tener que pellizcarme para asegurarme que no estoy soñando, ​incluso más que estar entre los dieciséis mejores del Mundial!", exclamó.

"Apoya muchísimo al equipo y me dice: 'Mira, no sé mucho de fútbol, pero ¿tenemos alguna oportunidad?' Y yo le respondo: '¡Sí, tenemos una oportunidad, vamos por ella!'", puntualizó.

Con información de Reuters