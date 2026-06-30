Congo rastrea la posible propagación del ébola a dos nuevas provincias, según fuentes

Al menos 30 muertes en un campamento en el Congo demuestran que el ébola podría estar propagándose rápidamente.

Las ​autoridades sanitarias congoleñas están localizando a las personas que podrían haber estado expuestas al ébola en dos ‌provincias que hasta ahora ‌no se habían visto afectadas por el último brote, ante el temor de que el virus pueda seguir propagándose, según un informe del Ministerio de Sanidad.

El brote, declarado el 15 de mayo, ha infectado hasta la fecha a 1.307 personas y ha causado la muerte de 377 en ​las provincias orientales de ⁠Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, según ‌datos del Gobierno publicados el lunes.

En la ⁠provincia de Tshopo, los trabajadores sanitarios ⁠están localizando a las personas que puedan haber estado expuestas al cadáver de una mujer embarazada que falleció a causa ⁠del ébola en la zona de Niania, en Ituri, ​según un informe del Ministerio de ‌Sanidad del 29 de junio y ‌al que ha tenido acceso Reuters.

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La mujer enfermó el ⁠18 de junio y falleció el 27 de junio, según el informe. Su cadáver fue trasladado en motocicleta unos 300 km al oeste, hasta la ciudad de Kisangani, ​en la ‌vecina provincia de Tshopo, donde una muestra tomada en el depósito de cadáveres dio positivo en ébola.

El informe señala que el trayecto del cadáver a través de varias zonas sanitarias antes de que se ⁠realizara el diagnóstico supuso un alto riesgo de transmisión. Las autoridades han puesto en marcha medidas de rastreo de contactos en toda la provincia.

Por otra parte, un funcionario sanitario, que pidió permanecer en el anonimato al no estar autorizado a informar a los medios de comunicación, declaró a Reuters que dos ‌personas identificadas como contactos de casos de ébola en Niania —y que habían sido puestas en aislamiento para someterse a pruebas— habían huido a la provincia de Haut-Uele.

Al igual que Tshopo, Haut-Uele limita con Ituri. También comparte fronteras con Sudán del Sur ‌y la República Centroafricana.

Una de las dos personas dio positivo en ébola, según el responsable, mientras que la segunda estaba a la ‌espera de ⁠una prueba de confirmación. Ambas han sido localizadas y están siendo trasladadas de vuelta a Niania, ​añadió, mientras que los equipos sanitarios rastrean a cualquier persona con la que puedan haber entrado en contacto en Haut-Uele.

(Reportaje y redacción de Clement Bonnerot; edición español de Natalia Ramos)