El argentino volverá a correr este fin de semana.

Luego de un fin de semana complicado en el GP de Austria, la primera cita en la que Alpine se queda fuera de la zona de puntos con sus dos pilotos, Franco Colapinto está listo para iniciar un nuevo desafío en el mítico Circuito de Silverstone. Y es que este fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, un evento que la escudería francesa percibe como local por la ubicación de su sede en Enstone.

De ahí que sumar puntos en el viejo aeródromo sea el principal objetivo del equipo galo, que en la previa a la novena fecha del campeonato publicó una nota en su sitio oficial con las declaraciones de sus principales protagonistas. Como era de esperarse, el piloto argentino tuvo voz en dicha publicación y señaló que espera tener un mejor fin de semana que en el Red Bull Ring, donde la falta de ritmo y la falla en la largada le jugaron una mala pasada.

“Espero sentirme un poco más cómodo con el auto, ya que ya manejé el A526 en Silverstone este año durante un filming day. Sin dudas es un desafío muy interesante con esta generación de Fórmula 1”, comenzó el pilarense. En relación con lo sucedido en Spielberg, Franco rememoró las dificultades que tuvo la escudería en el trazado austriaco, donde la puesta a punto no fue la ideal y se vio reflejado en el rendimiento del monoplaza.

“La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el balance del auto durante todo el fin de semana”, agregó Colapinto para cerrar el asunto de la fecha pasada y poner el foco en Silverstone, donde advirtió que tienen chances de volver a estar en la zona de puntos. “Tenemos muchas oportunidades para entender mejor el auto y ya estuve trabajando en el simulador para preparar Silverstone”, afirmó.

Ahora bien, el principal desafío de este fin de semana estará en las clasificaciones, ya que habrá una sola sesión de prácticas libres, de manera tal que tener un buen inicio en el fin de semana será clave para afrontar la fecha. “Necesitamos arrancar bien porque es un fin de semana Sprint y tenemos que ser rápidos desde el viernes”, añadió Franco, que manifestó que desea poder regalarles unos puntos a todos los miembros de la fábrica que estarán alentando en las gradas.

Colapinto suma 16 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: