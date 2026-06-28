Alpine abrirá una investigación para saber qué sucedió con Franco Colapinto en la largada del GP de Austria

Colapinto terminó decimoquinto en Austria.

El regreso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria no fue positivo para Alpine, que por primera vez en la temporada se quedó sin puntos con sus dos pilotos. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se quedaron afuera de la Q2, pero, a diferencia de en fechas anteriores, no pudieron revertir esto durante la carrera, ya que el pilarense cruzó la línea de meta en el decimoquinto lugar, dos por debajo de su compañero.

Por fuera de lo sucedido en la clasificación, lo cierto es que parte de las posibilidades de sumar puntos se perdieron en la largada, cuando el piloto argentino se quedó por falta de potencia. Justamente sobre ese suceso habló Steve Nielsen, quien reveló que la pérdida de impulso también afectó a Gasly tras haber tenido una correcta aceleración cuando se dio inicio a la carrera en el Red Bull Ring.

“Ambos pilotos tuvieron malas largadas por una falta de potencia, algo que debemos investigar, ya que las salidas han sido uno de nuestros puntos fuertes este año”, afirmó el director de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport. Ahora bien, además del inconveniente en la largada, lo cierto es que el A526 estuvo falto de ritmo y con poca adherencia durante todo el fin de semana, otro aspecto que el británico no dejó de advertir.

“La evaluación sincera es que nos faltó ritmo para ser realmente competitivos este fin de semana y no estábamos en condiciones de pelear por los puntos al caer la bandera a cuadros”, añadió el ingeniero. De ahí que Nielsen haya intentado una estrategia distinta con Gasly, quien tenía más chances de alcanzar la zona de puntos que Colapinto, aunque ni siquiera eso dio resultado y no afectó demasiado a las posiciones finales en el clasificador.

A pesar de todo esto, el director de Alpine se mostró conforme con el trabajo del equipo en boxes y señaló la importancia de detectar rápido estos problemas para llegar a soluciones antes de la siguiente fecha en Silverstone. “No estamos satisfechos con el resultado, pero sabemos que este tipo de situaciones van y vienen a lo largo de la temporada, y lo más importante es reaccionar y seguir incorporando rendimiento al coche”, acotó Nielsen.

Es la primera fecha sin puntos para Alpine en 2026.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Austria 2026