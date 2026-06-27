EEUU lanza asaltos contra Irán tras ataque a un petrolero en estrecho de Ormuz, escalando hostilidades

FOTO DE ARCHIVO: Barcos y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam

El Ejército ​estadounidense dijo que volvió a atacar a Irán, pocas horas después de que un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz, en lo que supone la peor escalada desde que ambas partes firmaron un acuerdo de paz provisional hace dos semanas.

Cada una de las partes ha acusado a la otra ‌de violar el acuerdo alcanzado hace dos semanas para poner fin al ‌conflicto, que ya dura cuatro meses.

El Mando Central de Estados Unidos informó el sábado que sus fuerzas habían llevado a cabo nuevos ataques después de que un petrolero con bandera panameña fue atacado por un dron iraní a primera hora del día. En Irán, la cadena estatal IRIB informó a primera hora del domingo, hora local, que se habían oído explosiones en Sirik, en el sur del país, sin dar más detalles.

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"Se le dio a Irán la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero decidió no hacerlo", dijo el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado. Señaló que los ataques constituían "una respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación mercante" y que tenían como objetivo instalaciones militares iraníes de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y colocación de minas.

Según Fox News, un responsable de Defensa de Estados Unidos ​informó posteriormente que los ataques contra objetivos iraníes ⁠habían concluido.

Washington había dicho anteriormente que había atacado objetivos iraníes durante la noche. Irán afirmó que respondió el sábado atacando objetivos vinculados a las fuerzas estadounidenses.

El ataque del ‌sábado contra un petrolero en el estrecho se produjo tras otro perpetrado el jueves contra un buque de carga, que desencadenó la ⁠última escalada. Irán ha realizado un nuevo intento de afirmar su control sobre la ruta de transporte ⁠de energía más importante del mundo, que ha comenzado a reabrirse tras meses de interrupciones.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO dijo que el petrolero atacado el sábado había sufrido daños en el puente de mando, aunque se confirmó que toda la tripulación se encontraba a salvo. El Centro Conjunto de Información Marítima, gestionado por una coalición ⁠de armadas que protegen el tráfico marítimo, elevó su nivel de alerta de seguridad a raíz de los recientes incidentes.

Irán no se ha pronunciado directamente sobre ​las noticias relativas a ataques específicos contra buques. Sin embargo, la televisión estatal iraní informó que la Guardia Revolucionaria había ‌realizado "disparos de advertencia" contra embarcaciones no especificadas que intentaban atravesar canales no autorizados ‌por Irán, y que esto estaba llevando ahora a otros buques a solicitar permisos iraníes antes de intentar cruzar el estrecho.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ⁠de Irán había dicho que había lanzado ataques "defensivos" contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos, mientras que Bahréin, que alberga el cuartel general regional de la Armada de Estados Unidos, informó de un ataque con drones iraníes. El Ejército estadounidense no respondió de inmediato a estas informaciones.

IRÁN AFIRMA SU CONTROL SOBRE UN ESTRECHO ESTRATÉGICO

Irán ha acusado a Estados Unidos de no respetar el acuerdo provisional, en particular al no mantener el alto el fuego prometido en el Líbano, país que Israel —aliado de Estados Unidos— invadió en marzo para ​perseguir al grupo militante Hezbolá, ‌respaldado por Irán.

Israel y el Líbano han acordado en repetidos alto el fuego mediados por Estados Unidos, el último de los cuales se anunció el viernes. Sin embargo, estos acuerdos han tenido un impacto general limitado, ya que Israel insiste en que no se retirará del territorio que ha ocupado y Hezbolá rechaza repetidamente los llamamientos a entregar las armas mientras las tropas israelíes permanezcan en la zona.

La televisión estatal libanesa informó el sábado de un ataque con drones israelíes en la zona de Nabatiyeh, en el sur, que ha sido objeto de ataques israelíes a lo largo de todo el ⁠conflicto. El Ejército israelí dijo que había atacado a una persona que representaba una amenaza para sus fuerzas.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo entre Israel y el Líbano, firmado el día anterior, calificándolo de "capitulación", y afirmó que era "nulo y sin efecto".

Dado que cientos de miles de libaneses, principalmente musulmanes chiíes, siguen sin poder regresar a sus hogares en las zonas ocupadas por Israel, la indignación por el acuerdo se ha extendido más allá de Hezbolá a toda la comunidad chií.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elogió el acuerdo, afirmando que permite a Israel mantener su ocupación de la denominada "zona de seguridad" en el Líbano e impide el regreso de los residentes desplazados.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, dijo que Washington había violado el memorándum de entendimiento que puso fin a la guerra al apoyar a lo que él denominó "fuerzas subsidiarias" en la región y al generar tensiones en ‌el estrecho de Ormuz.

Irán también ha atacado a los Estados vecinos del Golfo que albergan grandes bases militares estadounidenses. La televisión estatal iraní afirmó que la Guardia Revolucionaria había dado "una respuesta decisiva" después de que las fuerzas estadounidenses atacaran una torre de comunicaciones en la ciudad portuaria de Sirik.

La agencia de noticias iraní Mehr señaló que el puerto iraní funcionaba con normalidad y que no se habían registrado daños en las instalaciones ni en los equipos.

Baréin dijo que los últimos ataques de Irán violaban el memorándum de entendimiento.

Cientos de buques, incluidos petroleros cargados de petróleo, han quedado bloqueados en el interior del Golfo desde que estalló la guerra. A medida que han ido saliendo por el estrecho durante las últimas dos semanas, ‌los precios del petróleo se han desplomado hasta niveles cercanos a los previos a la guerra debido al consiguiente aumento de la oferta.

Washington ha estado promoviendo una ruta meridional a lo largo de la costa de Omán, mientras que Teherán, cuyo objetivo final es cobrar tasas por el uso del estrecho, quiere que los buques utilicen una ruta septentrional que atraviese sus aguas ‌y esté bajo su control.

Ebrahim Azizi, presidente ⁠de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, dijo el sábado que cualquier violación de las instrucciones de navegación de Irán sería respondida con firmeza.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, principal negociador del presidente Donald Trump en el conflicto, dijo que los estadounidenses habían respetado ​el acuerdo de alto el fuego y culpó a Irán de cualquier reanudación del conflicto que pudiera derivarse de sus acciones.

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono. Pero la violencia se responderá con violencia", declaró Vance en X.

Con información de Reuters