Ver Nueva Zelanda vs. Bélgica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Nueva Zelanda vs. Bélgica se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026.

La Selección de Nueva Zelanda enfrenta este sábado a Bélgica por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un partido trascendental en el que ambos seleccionados necesitan sumar puntos clave en búsqueda de asegurar su lugar en los 16avos de final del torneo. Para aquellos hinchas que se preguntan cómo seguir las acciones, ver Nueva Zelanda vs. Bélgica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV la Copa del Mundo es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de las opciones autorizadas.

Por dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026

Como las transmisiones piratas mediante plataformas digitales no autorizadas infringen las normativas vigentes, y pueden presentar un riesgo para los dispositivos de los usuarios, el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica se debe ver en vivo por los canales oficiales:

El encuentro de este sábado se podrá seguir de forma segura por las señales de DSports, Flow, Paramount +, TyC Sports, Telefe y Disney + a través de Espn.

Los servicios de streaming oficiales garantizan la transmisión en directo con alta calidad y sin interrupciones legales para todo el territorio de la Argentina.

Qué necesitan ambos equipos para clasificar

Una victoria deposita a Bélgica de manera directa en la siguiente ronda del certamen y le asegura el liderazgo de la zona. Por su parte, Nueva Zelanda daría un paso histórico si logra rescatar un empate, lo que le permitiría sacar la calculadora para avanzar como uno de los mejores terceros de la competencia. En cambio, una derrota los dejaría prácticamente con las valijas hechas y decretaría su despedida definitiva de esta cita mundialista.

Las probables formaciones del partido

Bélgica apostaría por mantener su tridente ofensivo de jerarquía para lastimar desde el arranque, buscando un triunfo tranquilo que le permita rotar futbolistas de cara a la exigente etapa de eliminación directa. Por el lado de Nueva Zelanda, el entrenador dispondría un esquema muy combativo en la mitad de la cancha, priorizando el orden táctico en su propio campo y apelando a los envíos largos para explotar el juego aéreo de su principal referencia de área.