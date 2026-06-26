Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde con España por el Mundial 2026

Uruguay se juega todo frente a España en el Mundial 2026. El equipo de Marcelo Bielsa depende de un triunfo para clasificar sin sobresaltos.

Después de dos partidos en los que dejó más dudas que certezas, Uruguay afrontará una final frente a España este viernes, desde las 22, por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. El equipo de Marcelo Bielsa llega con dos puntos y necesita un resultado positivo para seguir soñando con los octavos de final y, aunque el nuevo formato todavía le ofrece alternativas, la calculadora ya empezó a jugar su propio partido.

El Mundial no espera a nadie. Mucho menos a una selección con la historia de Uruguay, acostumbrada a protagonizar las grandes citas del fútbol internacional. Sin embargo, la realidad de la "Celeste" dista mucho de aquella tradición. Los dirigidos por Bielsa llegan a la tercera fecha sin victorias, tras los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde, y con la obligación de sumar ante una España que lidera el grupo.

La buena noticia para los sudamericanos es que el nuevo formato del Mundial permite que también clasifiquen varios terceros. La mala es que la pelea por esos lugares está completamente abierta y cada gol, tanto a favor como en contra, puede modificar el destino de varias selecciones.

Qué pasa si Uruguay le gana a España

La victoria representa el escenario ideal para la "Celeste". Si Uruguay consigue derrotar al conjunto español, llegará a cinco puntos y asegurará automáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Incluso, el triunfo podría permitirle terminar como líder del Grupo H.

No obstante, esa posición dependerá también del resultado que obtenga Cabo Verde en el otro encuentro de la zona. Si los africanos también ganan, ambos equipos igualarán en cinco unidades y el primer puesto se resolverá por diferencia de gol. Para Bielsa sería el desenlace perfecto después de un comienzo irregular y le permitiría afrontar la fase eliminatoria con mayor confianza.

Qué pasa si Uruguay empata con España

La igualdad mantiene con vida a Uruguay, pero lo obliga a mirar otros resultados. Con tres puntos, el seleccionado charrúa dependerá completamente de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si ese partido tiene un ganador, el vencedor superará la línea de Uruguay y complicará seriamente sus aspiraciones de avanzar de forma directa.

En ese escenario, el conjunto de Bielsa podría terminar tercero y quedar pendiente de la clasificación de los mejores terceros de toda la Copa del Mundo. Sería una espera incómoda para una selección que llegó al torneo con expectativas mucho más altas.

Qué pasa si Uruguay pierde con España

La derrota es el peor escenario posible. Si España impone su favoritismo y consigue los tres puntos, Uruguay finalizará la fase de grupos con apenas dos unidades, una cosecha insuficiente para depender de sí mismo y con chances complejas de avanzar.

A partir de allí comenzará otro partido: esperar resultados ajenos y confiar en una combinación extremadamente favorable para seguir con vida. La clasificación todavía podría ser matemáticamente posible, pero las probabilidades disminuirían considerablemente.

Marcelo Bielsa busca despertar a una selección que todavía no apareció

El entrenador argentino sabe que el equipo aún está lejos de su mejor versión. Durante la fase de grupos, Uruguay mostró intensidad para presionar y recuperar la pelota, una marca registrada de los equipos de Bielsa. Sin embargo, esa superioridad territorial no logró traducirse en goles ni en victorias.

Ahora el desafío será todavía mayor. Enfrente estará una España que llega como líder del grupo, con confianza y sin la presión que pesa sobre la Celeste. Por eso, el partido aparece como una verdadera prueba de carácter para una generación que busca devolver a Uruguay a los primeros planos del fútbol mundial.