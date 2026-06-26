Messi suma cinco goles en el Mundial.

El pasado lunes, la Selección Argentina concretó su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Austria por 2-0 en el Dallas Stadium, donde Lionel Messi volvió a ser el principal protagonista de la fecha. El rosarino marcó los dos goles a pesar de haber fallado un penal en el inicio del partido, que se hizo cuesta arriba para el conjunto albiceleste, que terminó asegurándose el primer lugar en el Grupo J.

Sin dudas, el rol que cumplió el capitán a tan solo dos días de cumplir sus 39 años ha llamado la atención del mundo entero, ya que se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo al superar a Miroslav Klose. El hecho de que se haya dado a esa edad ha provocado la reacción de Mariano Closs, quien en plena transmisión para Disney+ mostró toda su admiración con una curiosa frase que quedó para la historia.

“Yo no sabía que cumple años pasado mañana ni que cumple 39. Es una mentira ese documento... lo digo desde la admiración”, afirmó el relator una vez terminado el partido en Dallas. Y es que “Leo” incluso estuvo cerca de firmar un 3-0 cuando tuvo un tiro libre que pasó rozando el poste del arquero en la última jugada, lo que habría desatado una locura aun mayor con un nuevo triplete, que ya logró contra Argelia en el debut.

De ahí que Closs haya señalado la grandeza del Diez en el cierre de su comentario, cuando lo puso en lo más alto como el mejor jugador que ha tenido este deporte. “Es un genio, es único. No existe otra persona y no se si existió”, remarcó con respecto a Messi, que este miércoles celebró su cumpleaños con su familia y sus compañeros en plena concentración para lo que será el cruce con Jordania por el cierre de la fase de grupos.

Vale la pena recordar que Argentina ya tiene asegurado el primer lugar independientemente de lo que suceda en el partido del sábado, por lo que se encuentra a la espera de la definición de su rival, que saldrá del Grupo H. La “Albiceleste” enfrentará al segundo del mencionado grupo, posición que actualmente tiene Uruguay, aunque la “Celeste” se cruzará con España en la última fecha y tanto Cabo Verde como Arabia Saudita tienen chances de dejar afuera a los dirigidos por Marcelo Bielsa, que suman dos empates en dos presentaciones.

Messi cumplió 39 años este miércoles.

Los resultados de la tercera fecha del Mundial 2026