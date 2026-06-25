Cuántos Balón de Oro tiene Lionel Messi: uno por uno, la lista completa

Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2023. (Crédito de foto: Getty Images)

El fútbol moderno tiene un dueño indiscutible en lo que a distinciones individuales se refiere. Lionel Messi ha dejado una huella imborrable en la historia de este deporte, consolidándose como el máximo coleccionista del galardón otorgado por la revista France Football. Desde su primera conquista, el astro argentino ha mantenido una regularidad asombrosa que lo ha llevado a distanciarse de cualquier otro competidor en la carrera por ser reconocido como el mejor futbolista del planeta. Tras una trayectoria repleta de éxitos, el legendario jugador suma un total de ocho galardones del Balón de Oro.

Los años dorados del astro Lionel Messi

La impresionante cosecha de títulos del rosarino se distribuye a lo largo de más de una década de dominio absoluto, vistiendo principalmente la camiseta del club de su vida y, más tarde, dejando su sello en la capital francesa. El palmarés detallado de sus conquistas se compone de la siguiente manera:

2009: F.C. Barcelona

2010: F.C. Barcelona

2011: F.C. Barcelona

2012: F.C. Barcelona

2015: F.C. Barcelona

2019: F.C. Barcelona

2021: Paris Saint-Germain

2023: Paris Saint-Germain / Inter Miami

El último de sus galardones llegó gracias a su espectacular desempeño en el Mundial de Qatar 2022, donde guió a la selección argentina hacia la máxima gloria, un hito que terminó por sellar su octavo trofeo dorado.

El Balón de Oro que galardona al mejor jugador de fútbol por año. (Crédito de foto: France Football)

El panorama actual y el significado de una nueva candidatura

En la actualidad, el escenario futbolístico ha comenzado a experimentar un evidente cambio generacional. A pesar de su vigencia y de seguir maravillando a los aficionados en la Major League Soccer con el Inter Miami, Lionel Messi ya no figura como el candidato principal para llevarse el premio este año. La irrupción de jóvenes figuras que compiten en la máxima exigencia de las ligas europeas y la Champions League ha desplazado el foco de las votaciones hacia los nuevos talentos del continente.

De igual forma, una hipotética nominación o un triunfo sorpresa en esta edición implicaría un reconocimiento más ligado a su estatus de leyenda viviente que a su rendimiento inmediato en la élite. El hecho de no estar en la primera línea de candidatos demuestra que el fútbol avanza, pero no disminuye el valor de su legado. Para el argentino, haber alcanzado la cifra actual significa tener un récord que difícilmente será superado en las próximas décadas, asegurando su lugar en la cima del fútbol.