La polémica pregunta de un periodista coreano al DT tras perder vs. Sudáfrica

La Selección de Corea del Sur perdió 1 a 0 ante Sudáfrica y quedó por demás complicada para clasificar a 16avos de final del Mundial 2026. La inesperada derrota surcoreana trajo consecuencias y una de ellas tuvo lugar en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se desarrolló en México. Hong Myung-Bo se vio obligado a responder una pregunta sobre el rendimiento del equipo por parte de un periodista que no tardó en generar polémica.

Con la consulta en cuestión, el movilero hizo referencia a una posible intoxicación del plantel en la previa del compromiso ante el combinado sudafricano. El motivo es claro: los asiáticos necesitaban sólo un empate para pasar de ronda y se encontraron con una caída que los dejó en la cuerda floja y ahora depende de otros resultados. La reacción del DT tampoco pasó inadvertida y este hecho se sumó a otros escándalos que ya tuvo el seleccionado el plena Copa del Mundo.

La insólita pregunta de un periodista al DT de Corea del Sur que sembró la polémica en el Mundial 2026

"Creo que el partido de hoy fue la definición misma de una mala actuación. Los cuerpos de los jugadores parecían bastante pesados. ¿Hubo algún factor inevitable antes del partido, como una intoxicación masiva o algo similar?", preguntó el reportero al estratega surcoreano acerca de lo sucedido en la previa del encuentro. A su vez, agregó que fue una "actuación difícil de aceptar fácilmente". Por supuesto, la respuesta no se hizo esperar y Hong Myung-Bo fue contundente.

"Sí, bueno, el juego no fue bueno. Pero en nuestro equipo no hubo absolutamente nada parecido. Es totalmente cierto que hoy jugamos el peor partido de los tres del Mundial", fue lo que dijo el DT acerca de esta escandalosa consulta. Cabe destacar que en las primeras semanas del torneo hubo dos periodistas que criticaron a Son Heung-Min por su manera de entrenar días antes del primer cruce ante República Checa. Este conflicto escaló al punto de que los futbolistas no quieran hablar "mano a mano" con la prensa de su país.

Cómo quedó Corea del Sur de cara a la clasificación a 16avos de final: qué necesita para pasar de ronda

El conjunto surcoreano acumula sólo tres puntos producto de la victoria conseguida en el debut por 2 a 1 ante República Checa. Además, cuenta con -1 de diferencia de gol, lo que lo posiciona hoy dentro de los ocho mejores terceros que clasificarían a 16avos de final.

Sin embargo, también es cierto que dependerá de algunos resultados de los que están debajo suyo para lograr el pase a la siguiente ronda. El único de ellos que ya no puede superarlo es Escocia, que tras caer con Brasil quedó con las mismas unidades pero con una diferencia de -3.

Corea del Sur perdió con Sudáfrica y complicó su clasificación a 16avos del Mundial 2026

Las Selecciones que ya clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Argentina, Suiza, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega, Colombia y Bosnia Herzegovina.

Las Selecciones ya eliminadas del Mundial

Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá, Qatar y República Checa.