“El terror muchas veces empieza desde la palabra”: Espinoza cruzó a Milei por sus dichos contra docentes e investigadores

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios, a quienes el mandatario calificó como “terroristas” en una entrevista con Luis Majul en La Nación+.

Espinoza sostuvo que el discurso presidencial debe generar preocupación y llamó a Milei a bajar el tono de sus intervenciones públicas. “Presidente Milei, el terror muchas veces viene desde las palabras”, afirmó el jefe comunal a través de su cuenta de X (ex Twitter), quien pidió evitar expresiones que puedan profundizar la confrontación social.

“Recientemente, en otro de sus monólogos símil reportajes, Javier Milei recurrió a su habitual catarata de insultos y además usó el término terroristas para referirse a estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios”, cuestionó Espinoza.

El intendente también criticó lo que consideró una reiteración de descalificaciones por parte del Presidente. “No hay que pasarlas por alto ni acostumbrarse”, señaló, al referirse a los dichos y expresiones del mandatario.

En ese marco, Espinoza vinculó el uso del término “terroristas” con la última dictadura militar y recordó que esa denominación fue utilizada contra sectores universitarios, periodistas y personas que reclamaban por la recuperación democrática.

“Terroristas decía la dictadura cuando se refería a quienes pedían democracia desde los claustros universitarios”, afirmó, y agregó que “el terror, muchas veces, empieza desde la palabra”.

Finalmente, el intendente llamó a Milei a modificar su discurso y evitar expresiones que, según sostuvo, profundizan la división social. “Le pedimos a Javier Milei que no sume discursos de bárbaro a las barbaridades que su gobierno comete todos los días contra la gente”, expresó.

Espinoza concluyó con un llamado al respeto y a reducir la confrontación política: “Que no siembre odio y que recuerde que el respeto es una avenida de dos manos”.

Milei pierde en 21 municipios, según encuesta

Un día después de la votación de la Ley de Tierras, una consultora midió la imagen positiva del presidente Javier Milei y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los 24 municipios del Gran Buenos Aires y mostró una ventaja contundente para el mandatario bonaerense. De acuerdo a los sondeos, Kicillof se impone sobre Milei en 21 distritos, mientras que el Presidente apenas consigue superar al mandatario provincial en San Isidro, Vicente López y Tigre.

El relevamiento fue hecho entre el 1 y el 4 de agosto de 2026 por la encuestadora CB Global Data, que publicó sus datos sobre un total de 14.741 casos, con entre 507 y 728 encuestas por municipio. La agencia reveló que usó una metodología online y estableció un margen de error promedio de entre 3 y 4 puntos porcentuales.

Los números muestran que el Conurbano bonaerense continúa siendo un territorio de fuerte disputa política entre el Gobierno nacional y el peronismo provincial. En la comparación directa, Kicillof alcanza sus mejores registros en Florencio Varela, con 54,4% de imagen positiva; Almirante Brown, con 50,7%; y Avellaneda, con 50,5%. Milei, en cambio, sólo gana en la zona norte en los municipios de Vicente López (43,5%), San Isidro (42,8%) y San Fernando (39,1%).

Kicillof también supera con claridad al Presidente en Almirante Brown, donde registra 50,7% contra 27,9%; en Avellaneda, con 50,5% frente a 29,5%; y en La Matanza, donde llega al 49,9% contra apenas 21,4% de Milei. También tiene una diferencia importante en Merlo: 47,9% contra 24,5%.