A Franco Colapinto le robaron en Europa y la pudrió en las redes: "Últimas fotos"

Franco Colapinto sufrió un robo en Europa y no dudó en contarlo a través de las redes sociales. El piloto argentino representante de la escudería Alpine en la Fórmula 1 mostró su enojo con dos posteos en sus cuentas oficiales después del lamentable hecho que vivió en Italia. Por supuesto, sus publicaciones no pasaron para nada inadvertidas y despertaron también la bronca de sus miles de seguidores, que dejaron sus comentarios de apoyo al pilarense.

A Colapinto le robaron en Europa: el enojo del piloto argentino de la Fórmula 1

"Últimas fotos de esta ropa, mate, etc. Espero que los italianos que se los adueñaron lo disfruten", escribió Colapinto en un posteo con varias fotos en su Instagram con varios emojis que demostraron su molestia. Como no podía ser de otra manera, el público que lo acompaña por esa vía lo apoyó con diferentes mensajes ante lo sucedido.

A su vez, el joven argentino que se prepara para su próximo compromiso en Hungría el fin de semana del domingo 23 de agosto agregó por medio de una story: "¿Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino? Ni la matera me dejaron, loco. Seguro que ni les gusta el mate".

El descargo de Franco Colapinto en las redes

Colapinto, protagonista de la mejor maniobra del mes en la Fórmula 1

Después de haberse disputado todos los Grandes Premios programados dentro de un mes, la Fórmula 1 lanza una lista de los mejores adelantamientos que se dieron en ese lapso para que los fanáticos voten al ganador del premio. Ahora bien, la cita en el GP de Hungría del mes pasado marcó el cierre de la primera parte de la temporada y de las fechas que se disputaron en julio, donde también se corrieron los GPs de Gran Bretaña y Bélgica.

Con estas tres fechas, la máxima categoría hizo una selección de los cinco mejores rebases y una de las maniobras destacadas es el doble adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en Spa-Francorchamps. La movida había sucedido en la segunda mitad de la carrera y le permitió al pilarense terminar en el décimo lugar, lo que la hizo elegible para competir con otros cuatro rebases.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint. Por supuesto, el argentino intentará seguir cosechando puntos en el campeonato y ganando experiencia en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.