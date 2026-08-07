Filtran cuánto dinero le habrían pagado a Pampita para ir a PH: Podemos Hablar

El regreso de PH: Podemos Hablar a la pantalla de Telefe ya genera repercusiones antes de su estreno. En las últimas horas trascendió la cifra que habría recibido Pampita para participar de la primera emisión del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, una versión que despertó gran interés en el mundo del espectáculo.

Cuánto le habrían pagado a Pampita para participar en PH: Podemos Hablar

Después de casi tres años fuera del aire, PH: Podemos Hablar volverá este sábado 8 de agosto con una nueva temporada en Telefe y una mesa integrada por figuras de gran actualidad. Entre los nombres más destacados aparece Pampita, cuya participación habría requerido una importante negociación debido a que no suele aceptar invitaciones para asistir a programas de entrevistas.

Según reveló el periodista Ángel de Brito, la modelo habría acordado su presencia a cambio de un importante cachet. "Le pagaron y va", aseguró el conductor al revelar que la cifra rondaría los 10.000 dólares. Hasta el momento, ni Telefe ni Pampita confirmaron oficialmente esa información, por lo que se trata de una versión difundida en el ámbito periodístico.

El regreso de PH: Podemos Hablar con invitados de alto perfil

La vuelta del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff estuvo demorada durante varios meses por diferentes factores. Entre ellos, cuestiones presupuestarias y la dificultad para reunir una mesa con invitados de gran repercusión que no hubieran participado reiteradamente en temporadas anteriores.

El formato se caracteriza por sostener gran parte de su atractivo en los relatos personales de sus protagonistas, motivo por el cual la producción buscó figuras capaces de generar repercusión con sus historias.

Además de Pampita, el primer programa contará con la presencia de Yanina Latorre, La Joaqui, Diego Leuco y Martín Cirio.

La producción apuesta a una combinación de perfiles que permita abordar distintos temas de actualidad, experiencias personales y momentos inéditos, una de las principales características del programa.

Los temas que podrían marcar el primer programa

Uno de los focos de atención estará puesto en la participación de Yanina Latorre. La panelista mantiene desde hace años un enfrentamiento con Andy Kusnetzoff, originado luego de una entrevista realizada a su hija, Lola Latorre, cuando habló públicamente sobre la infidelidad de su padre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

Por su parte, Pampita también llega en un momento de gran exposición mediática y con escasas apariciones en programas de este formato, un detalle que incrementó el interés de la producción por contar con su presencia.

En tanto, La Joaqui podría referirse a su reciente separación de Luck Ra. La artista aseguró recientemente que la decisión de terminar la relación fue tomada por el cantante y reconoció que todavía mantiene sentimientos hacia él.

A esa lista se suma Diego Leuco, quien atraviesa un período de alta exposición debido a las distintas situaciones que involucran al canal de streaming LUZU, mientras que Martín Cirio aportará el perfil humorístico que suele caracterizar sus intervenciones.

El estreno reunirá a Pampita, Yanina Latorre, La Joaqui, Diego Leuco y Martín Cirio en una de las mesas más esperadas del año.

Una apuesta fuerte para el regreso de Telefe

Con una mesa integrada por periodistas, artistas, conductores e influencers, PH: Podemos Hablar buscará recuperar el protagonismo de los sábados por la noche. La presencia de Pampita, sumada a la versión sobre el importante cachet que habría recibido para aceptar la invitación, convirtió al estreno en uno de los eventos televisivos más esperados del fin de semana. Si bien el monto nunca fue confirmado por la modelo ni por el canal, la información difundida por Ángel de Brito alimentó la expectativa alrededor de un regreso que promete dar que hablar desde su primera emisión.