¿Salió con los ojos cerrados? Cómo elegir la mejor toma en tu celular Samsung sin tener que repetir la foto

Fuente: Xataxa Móvil.

La función se llama Mejor Cara, forma parte de Galaxy AI y parte de una idea simple: cuando el celular dispara una foto grupal, en realidad no guarda una sola imagen, sino varias tomas casi seguidas. Antes tocaba repetir la pose y romper el clima del grupo con la esperanza de que esta vez saliera bien, ahora Samsung trae una solución.

El paso que hay que dar antes de sacar la foto

Mejor Cara no puede corregir cualquier foto ya guardada: solo funciona sobre imágenes capturadas con Foto en Movimiento activada, un ajuste de la app de cámara que graba un pequeño clip de un par de segundos alrededor del disparo. Si esa opción no estaba encendida en el momento de tomar la foto, después no hay nada para editar y la función directamente no aparece como alternativa.

Cómo elige el Galaxy la cara correcta

Con Foto en Movimiento activada, el sistema no genera caras nuevas con inteligencia artificial generativa, sino que rastrea ese clip corto y selecciona, fotograma a fotograma, la expresión de cada persona. Puede reconocer hasta cinco personas en una misma imagen y ofrecer hasta tres alternativas distintas de expresión para cada una, así que si alguien parpadeó justo en el disparo, se puede recuperar la toma de un segundo antes o después con los ojos abiertos.

Cómo activarlo y en qué modelos está disponible

El proceso se hace desde la aplicación de Galería propia de Samsung, no desde Google Fotos, sobre una foto ya tomada con Foto en Movimiento. Al entrar en el modo de edición, aparece un ícono de inteligencia artificial que da acceso a las herramientas de retoque de rostro, donde se puede elegir la expresión que se quiere conservar para cada persona.

Mejor Cara llegó con One UI 7 en 2025 y sigue disponible en la versión actual, One UI 8.5, en los Galaxy S25, S24, S23, A56, Z Fold6/Flip6, Z Fold5/Flip5 y la gama Tab S9/S10. Samsung todavía no confirmó si los nuevos Z Fold8 y Z Flip8 la incluyen por nombre, aunque sí incorporan otras herramientas de edición de retratos con Galaxy AI.