Cómo cambiar tu número por un nombre de usuario en WhatsApp en pocos pasos

La aplicación empezó a desplegar una función que permite reservar un nombre de usuario y recibir mensajes sin necesidad de mostrar el número personal. No se trata de un reemplazo del número -que sigue siendo necesario para tener la cuenta-, sino de una capa extra de privacidad para el contacto inicial con alguien nuevo.

Para qué sirve el nombre de usuario

Hasta ahora, para hablar con alguien por primera vez en WhatsApp era obligatorio conocer su número de teléfono. Con esta función, ese identificador puede reemplazarse por un nombre de usuario único, similar al que ya se usa en Instagram o Facebook, funcionando como una especie de dirección digital para recibir mensajes. La función es completamente opcional: quien prefiera seguir compartiendo su número puede hacerlo sin cambiar nada.

Cómo crear tu nombre de usuario, paso a paso

El proceso es simple y se hace directamente desde la app:

Abrir WhatsApp

Ir a Ajustes

Entrar en "Cuenta"

Tocar "Nombre de usuario"

Crear, modificar o eliminar el identificador

Se pueden usar letras latinas, números, puntos y guiones bajos, y cada nombre es único: si ya está en uso, no puede ser reclamado por otra persona. Para quienes no tengan una idea clara, la app ofrece un generador automático de opciones disponibles.

Un detalle clave para la privacidad

WhatsApp aclaró que no existe un directorio público de nombres de usuario ni sugerencias automáticas para encontrar a otras personas. Esto significa que, para contactar a alguien por primera vez con este sistema, hace falta conocer el identificador exacto que esa persona eligió, ya que ningún nombre queda indexado en buscadores externos. La función ya está disponible a nivel global para reservar el nombre con anticipación, aunque el lanzamiento oficial completo está previsto para más adelante en 2026.