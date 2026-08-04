No se puede creer lo que contó Baby Etchecopar sobre la entrevista de Majul a Milei: "Amigo"

Baby Etchecopar destrozó a Majul tras su entrevista a Milei.

Baby Etchecopar lanzó una dura crítica contra Javier Milei luego de la entrevista que el Presidente brindó a Luis Majul en La Nación Más. En su programa de A24, el conductor cuestionó al periodista por no haber preguntado sobre el desempleo y el impacto social del ajuste económico, además de cargar contra el discurso oficial sobre el mercado laboral.

Baby Etchecopar aseguró que en la entrevista de Javier Milei con Luis Majul faltó una pregunta central sobre la situación social que atraviesa el país. "Ayer no le preguntó mi querido amigo Majul algo: ¿qué vamos a hacer con la cantidad de gente que queda en la calle y que te mira con cara de desesperado?", expresó el conductor.

Como ejemplo, contó que días atrás vio a "un viejo" de "como 80 años" trabajando como repartidor de una aplicación de delivery cerca de las 23. "También eso me hubiera gustado que le pregunte" insistió el conductor.

La crítica de Baby Etchecopar al discurso del Gobierno sobre el trabajo

En otro tramo de su editorial, Etchecopar cuestionó la idea de que quienes pierden el empleo deban "reinventarse", una expresión que atribuyó al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los simpatizantes del oficialismo. "Con la cantidad de gente que se queda sin laburo... ¿Qué? ¿La mandamos a Vaca Muerta?", ironizó. Luego profundizó: "'¿Qué sos, actor? Y bueno, hacé otra cosa, andá a Vaca Muerta. ¿Sos dentista? Andá a Vaca Muerta. ¿Sos abogado? Andá a Vaca Muerta. Reinventate'".

Desde hace meses que Baby Etchecopar es crítico con Javier Milei.

El conductor sostuvo que muchas personas dedicaron toda una vida a una profesión y ahora enfrentan un escenario incierto. "Toda la vida la usaste para ser alguien y, gracias a Milei, tenés que ir a juntar choclos a Jujuy", afirmó.