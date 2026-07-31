Baby Etchecopar reveló lo inesperado sobre Javier Milei: "En esos 20 minutos"

Baby Etchecopar reveló lo inesperado sobre Javier Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar reaccionó al anuncio de Javier Milei sobre el envío al Congreso del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. En su programa de A24, aseguró que no comprendió el mensaje del Presidente y puso en duda que la iniciativa tenga efectos concretos en la vida cotidiana de los argentinos.

Durante su editorial, Etchecopar comenzó con una fuerte definición sobre la exposición del mandatario. "Lo primero que me pregunto del discurso del señor Presidente de la Nación es qué quiso decir. No lo entendí", afirmó, al tiempo que comparó la explicación presidencial con el lenguaje técnico de un médico: "Muchas veces, como el médico, te habla...".

A partir de esa reflexión, planteó una serie de interrogantes sobre las consecuencias que podría tener el proyecto anunciado por Milei. El periodista cuestionó si la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tendrá un impacto directo en los problemas que, a su entender, preocupan a la sociedad.

"Explíqueme, señor Presidente, si todo eso que habló en esos 20 minutos, muy elocuentemente, le va a subir la guita a los jubilados por los que peleo todos los días, va a poner calefacción en los colegios, nos va a dar seguridad, nos va a dar un bienestar ciudadano", expresó. Luego respondió a su propia pregunta con una frase contundente: "Dudo".

Baby Etchecopar reveló lo inesperado sobre Javier Milei.

La referencia a la situación social

En otro tramo de su comentario, Baby Etchecopar sostuvo que percibe una contradicción entre el apoyo que manifiestan algunos ciudadanos al Gobierno y la realidad económica que observa. "Cuando yo veo un país hecho mierda como el que tenemos, y veo a la gente en la calle a la que le preguntan con el micrófono: '¿Cómo estás?'. 'Mucho mejor con este gobierno'. '¿A qué te dedicás?'. 'No, no tengo laburo'. Esta gente no duda. A esta gente alguien le dijo que tenía que estar mejor", concluyó.