El precio del oro repunta impulsado por la caída del dólar y la tensión en Medio Oriente

Imagen de archivo de un trabajador fundiendo oro en un taller de la planta de metales preciosos Krastsvetmet, en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk (Rusia).

En una jornada financiera marcada por el reacomodamiento de los mercados globales tras los anuncios de la política monetaria estadounidense, el precio del oro cotiza con ganancias este jueves y se afirma por encima de los 4.070 dólares por onza. El avance de la materia prima responde al debilitamiento del dólar frente a una canasta de monedas internacionales y al impacto de la escalada bélica en Oriente Medio, que reaviva las expectativas de presiones inflacionarias a escala global.

En el mercado al contado, la onza de oro gana un 0,3% y alcanza los 4.076,52 dólares, en tanto los contratos de futuro en Estados Unidos con vencimiento en agosto registran un incremento del 1%, cotizando a 4.074,30 dólares. En paralelo, la depreciación del índice dólar abarató el costo de la materia prima para los compradores fuera de la zona del billete verde, incentivando las órdenes de compra en los mercados de commodities.

El movimiento consolida el salto cercano al 2% que experimentó el activo refugio tras la resolución difundida el miércoles por las autoridades financieras en Washington. "El movimiento del oro se debe sobre todo a la debilidad del dólar, mientras los mercados ajustan levemente sus expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed", explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El comportamiento del metal precioso se da luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) optara por mantener congelada su tasa de referencia en el rango del 3,50% al 3,75%. Durante su intervención, el presidente del organismo central, Kevin Warsh, reafirmó el compromiso prioritario del banco con el control de la inflación, un factor que mantiene cautos a los operadores ya que un periodo prolongado de tasas elevadas suele limitar el dinamismo del lingote por tratarse de un activo que no devenga rendimientos.

La dinámica del mercado también estuvo atravesada por el agravamiento de las hostilidades militares. El ejército de Estados Unidos confirmó la ejecución de bombardeos sobre decenas de posiciones pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, en respuesta directa al ataque con misiles balísticos sufrido por las tropas norteamericanas en Jordania. La represalia aérea profundizó la incertidumbre sobre el abastecimiento energético y los costos logísticos globales.

En este marco de volatilidad geopolítica, el resto de los metales preciosos acompañó la trayectoria alcista del oro en la sesión al contado. La plata sube un 0,6% y se ubica en los 58 dólares por onza, mientras que el platino avanza un 0,7% hasta los 1.622,53 dólares y el paladio registra la mayor variación de la jornada con un salto del 3%, cotizando en 1.283,70 dólares la onza.

Con información de Reuters