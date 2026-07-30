Sin tiempo que perder: Kicillof se enfoca en su gestión y profundiza el armado político de cara al 2027

Axel Kicillof sigue enfocado en llevar adelante su modelo de gestión en la provincia de Buenos Aires y a la vez mantiene reuniones políticas para fortalecer su espacio con miras a las próximas elecciones 2027. El dirigente sigue remarcando sus diferencias políticas con Javier Milei y expone al gobierno libertario que, según las encuestas, gana rechazo en la sociedad día a día.

El miércoles por la mañana, en la inauguración de una base para la policía en Lomas de Zamora, Kicillof se refirió a la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien recorrió por primera vez el pozo activo de Vaca Muerta, uno de los recursos más importantes en materia de hidrocarburos que tiene la Argentina.

“A la directora del FMI le digo que el petróleo que fue a ver es argentino”, afirmó y recordó que el recurso natural “tendría que usarse para el desarrollo y la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible”. “La macro no está ordenada porque la gente no llega a fin de mes. Tienen miedo de perder el laburo, ese es orden para el FMI”, cerró el mandatario.

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De esta manera, desde el entorno del dirigente remarcan una y otra vez que “el único enemigo es Milei”, es “el modelo que están aplicando de deserción y abandono”. Los funcionarios kicillofistas corren el eje del debate y evitan confrontar con diferentes espacios del peronismo.

Armado del MDF para sumar músculo político

En esa línea, el lunes por la tarde Axel Kicillof recibió en su despacho a un grupo de 11 jefes comunales del conurbano que conformaron un nuevo espacio político: Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires.

Según detallaron a El Destape, en la agenda de temas, los intendentes plantearon la necesidad de que la “re re” de los jefes comunales sea una realidad. Sobre el tema, el ministro Carlos Bianco hizo pública su postura cada vez que le consulta: está a favor. “Impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo”, dijo. Su opinión es la misma que la del mandatario.

Otro de los temas fue trabajar en la construcción que propone el Gobernador y dotar de mayor volumen y músculo político al peronismo de cara a las elecciones ejecutivas del año entrante. La liga acompañará las candidaturas que se definan pero también dejaron en claro que trabajarán para que el próximo mandatario sea un “intendente” o “intendenta”. El objetivo de los alcaldes es “ser una pata más” en la mesa de debate que hoy tiene a La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro.

La reunión duró un poco más de dos horas y participaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Al mandatario lo acompañaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y Agustina Vila, secretaria General. La funcionaria es una de las interlocutoras entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.