Georgieva apoyó al plan de Gobierno pero alertó por los "puestos de trabajo"

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertó por la situación que atraviesa la Argentina en materia de empleo, consumo y empresas en la Argentina. En una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, sostuvo que el país está cambiando su estructura financiera y eso lleva a modificaciones difíciles de atravesar. "Sabemos que hay que crear puestos de trabajo para que haya consumo y que mayor cantidad de empresas sean prósperas. Sé que la transformación del país que atraviesa es difícil", sostuvo Georgieva junto al ministro de Economía, Luis Caputo. La titular del FMI alertó que la construcción muestra señales de "estancamiento" durante el gobierno de Milei.

Georgieva indicó que mira con especial interés la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) porque son las que más trabajo generan. "Argentina no tiene un alto porcentaje de desempleo, pero gran parte del empleo es informal", afirmó. Georgieva,volvió a manifestar el respaldo del organismo al programa económico que lleva adelante el gobierno de Milei y sostuvo que la Argentina se encuentra en una posición macroeconómica más favorable que la que exhibía en 2018, cuando el país atravesaba otra etapa de fuerte dependencia del financiamiento del organismo. Durante su exposición desde le , la funcionaria remarcó que los principales indicadores muestran una mejora respecto de los años anteriores y vinculó esos resultados con el programa de ajuste implementado por el Ejecutivo nacional.

Georgieva afirmó que "lo que nos muestran todos los indicadores es una escena más saludable" y aseguró que la economía argentina se encuentra hoy "en una posición más sólida" que cuando comenzó su gestión al frente del organismo. La titular del FMI sostuvo que esa evolución es consecuencia de "un trabajo arduo del Gobierno y del sacrificio y la perseverancia del pueblo argentino", una definición que volvió a poner en el centro del debate el costo social que implicó la política de fuerte ajuste fiscal aplicada desde diciembre de 2023.

El respaldo del Fondo se produjo mientras el Gobierno busca consolidar la implementación del programa firmado con el organismo y sostener la confianza de los mercados financieros. Las declaraciones de Georgieva también funcionaron como una ratificación del apoyo político e institucional del FMI al rumbo económico oficial, pese a que distintos indicadores sociales continúan mostrando el impacto que tuvo el ajuste sobre el empleo, los ingresos y el consumo durante buena parte del último año.

Entre los principales aspectos que destacó la directora gerente del FMI apareció la consolidación de las cuentas públicas. Georgieva señaló que la Argentina logró construir "una fuerte posición fiscal", al pasar de un déficit primario a un superávit, y remarcó además la desaceleración de la inflación, que según su exposición pasó de niveles cercanos al 210% anual a registros del orden del 30%.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la evolución de las reservas internacionales. Según explicó, el Banco Central adquirió más de US$30.000 millones desde el inicio del programa económico y esa dinámica permitió superar los objetivos comprometidos con el propio organismo. "Esa acumulación de reservas" es, según Georgieva, la principal razón por la cual el Fondo no manifiesta preocupación por la posición externa de la Argentina.

La funcionaria sostuvo además que el desempeño del Banco Central continuará fortaleciendo ese proceso y anticipó que la autoridad monetaria seguirá incrementando el nivel de reservas. En ese sentido, consideró que la evolución observada hasta el momento permite proyectar una continuidad en la acumulación de divisas, uno de los puntos que el FMI monitorea de manera permanente en el cumplimiento del acuerdo vigente.

Georgieva también hizo referencia a la percepción de los mercados financieros sobre la economía argentina. Según indicó, "la confianza del mercado ha regresado", situación que, a su entender, se reflejó en una reducción "drástica" del riesgo país hasta ubicarse en torno a los 400 puntos básicos. Para la titular del Fondo, la recuperación de la estabilidad macroeconómica constituye un elemento central para explicar la evolución reciente de distintas variables financieras.

"Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora", sostuvo Georgieva al sintetizar la evaluación que realiza el organismo sobre el programa económico argentino. La definición volvió a mostrar la coincidencia entre el diagnóstico del FMI y la estrategia impulsada por el Gobierno nacional, centrada en el equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la recomposición de las reservas internacionales como pilares para la recuperación de la economía.

Respecto del nivel de actividad, la directora gerente del FMI afirmó que ven "un crecimiento en territorio positivo" tras "dos años de crecimiento negativo que podemos dejar en el pasado". Y luego de reconocer que el crecimiento del país se concentra mayormente en los sectores del oil & gas, minería y agro, reveló que "el punto principal de discusión de hoy" radica en el interrogante de qué puede hacerse para que el crecimiento de la Argentina se expanda a todos los niveles.

"¿Qué podemos hacer específicamente para apoyar a la Argentina y continuar con las mejoras financieras de modo que las pequeñas empresas y las familias puedan tomar préstamos y convertirlos en una prosperidad compartida para el país? Sabemos que tenemos que crear puestos de trabajo y elevar el consumo para que una mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas", afirmó la directora del organismo multilatera.

