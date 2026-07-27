Pollo Vignolo se hartó de Boca y River y los humilló: "Siguen con la gilada del descenso y Madrid"

El Pollo Vignolo fulminó a Boca y River en ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo se hartó de Boca Juniors y River Plate, por lo que los fulminó en vivo en ESPN F90. Mientras que el "Xeneize" fue goleado por Deportivo Riestra por 3-0 como visitante con un conjunto alternativo, el "Millonario" cayó frente a Barracas Central por 1-0 como local en el estadio Monumental.

El conductor de 51 años realizó el editorial habitual de presentación en el arranque del programa de televisión, después de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino. El relator comparó a ambos gigantes, los calificó como "casi gemelos" por el mal presente que transitan e irónicamente recordó que "hay que googlear" para acordarse cuándo fue la última vez que salieron campeones.

El Pollo Vignolo fulminó a Boca y River en ESPN F90.

Los dardos del Pollo Vignolo a Boca y River, tras el mal debut en el Clausura 2026: "Papelón"

El líder de ESPN F90 lanzó acerca de los dos clubes que "uno vive hablando de Madrid, el otro del descenso... Están con esa, pasan los años y siguen con esas. Y los rivales no te perdonan. Te están esperando con el cuchillo y el tenedor". En la misma línea, el cordobés resaltó que "todavía creen que les alcanza contra estos rivales con la rotación, con los suplentes. ¿No se dan cuenta de que ya no alcanza?".

"Seba" mencionó que los elencos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Eduardo "Chacho" Coudet "son parecidos, casi gemelos" y que "hay que googlear la última vez que salieron campeones". También consideró que "tienen todo para ser felices, para estar bien, tienen todo pero no lo consiguen. Traen al otro, a aquel del Mundial, guardan (jugadores)... ¿Para qué guardan?".

El "Pollo" Vignolo marcó que Boca y River "son dos gotas de agua, es increíble. Les pasan las mismas cosas, tienen las mismas deudas, sus grandes acontecimientos quedaron allá lejos en el tiempo". El relator enfatizó en que "en el fútbol argentino nadie te respeta, te pasan por arriba, no les importa la chapa y está muy bien".

El presentador señaló que los hinchas de ambos clubes "están con ustedes murieron acá, ustedes se fueron allá... Están con esa gilada desde hace tanto tiempo, y el resto sigue ganando. Entre que a uno le tocó bajar y el otro perdió en Madrid, siguen con esa historia". Además, mencionó que "Boca y River están en deuda hace rato con su gente" porque ambos "deberían estar jugando la (Copa) Libertadores e intentar ganarla. Uno directamente ni la jugó, el otro casi que tampoco".

"Me saco el sombrero con los que menos tienen, y con eso menos que tienen hacen mucho más", sentenció el periodista deportivo. Por último, se refirió a la rotación que utilizó Arruabarrena en Boca vs. Riestra: "A mí me hace ruido. ¿Primera fecha y ya hay que cambiar? Juega el jueves en Chile, un viaje de dos horas... Ponele (Leandro) Paredes, que está con lo justo. Ponele (Sebastián) Villa, que recién llegó. ¿Pero todos? No sé".