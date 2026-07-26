Adiós River: un jugador se puede ir ya mismo por 12 millones de dólares

Un jugador de River tendría las horas contadas en el club de Núñez.

River Plate puede desprenderse ahora mismo de un jugador que supo ser titular, pero que bajó considerablemente el rendimiento en el primer semestre del 2026. Por lo tanto, el mercado de pases del fútbol argentino continúa con mucho movimiento para el club presidido por Stefano Di Carlo, que ya cerró como refuerzos a dos campeones del mundo más: Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Lautaro Rivero, el defensor de 22 años que llegó a ser convocado incluso por Lionel Scaloni a la Selección Argentina como consecuencia de su destacado trabajo en el 2025. Sin embargo, su nivel cayó muchísimo y cometió errores groseros en partidos importantes, como el Superclásico frente a Boca Juniors en el estadio Monumental y en la final ante Belgrano en Córdoba. Los dos penales cometidos por tener los brazos demasiado abiertos le jugaron una mala pasada al juvenil.

Lautaro Rivero, a un paso de irse de River en el 2026

En este contexto, más aún con el reciente arribo de un líder como Otamendi, el joven no va a tener demasiado lugar en la consideración del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet. Es que allí, en la "cueva", también aparecen las alternativas de Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez y Juan Portillo, quien volverá pronto de la lesión. Además, rescindió el contrato Germán Pezzella por bajo rendimiento y quedó en libertad de acción.

Por estas horas, aparece el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone como el principal interesado en llevarse a Rivero de River. De hecho, algunos reportes desde España señalan que el cuadro de la capital invertiría hasta 10 millones de euros (casi 12 millones de dólares) por la ficha del zurdo, quien vería con buenos ojos un cambio de aire. Por si fuese poco, Olympique de Marsella (Francia) y Udinese (Italia) también se mostraron interesados por el zaguero juvenil, con una gran proyección a futuro.

Lautaro Rivero podría dejar River tras la llegada de Otamendi.

Las estadísticas de Rivero en River

39 partidos oficiales.

1 gol.

0 asistencias.

13 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos obtenidos.

El pésimo inicio de River en el segundo semestre

El conjunto de Coudet quedó eliminado frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina, ya que cayó por 3-1 en Salta. Para colmo, sucumbió de local contra Barracas Central por 1-0 en la primera fecha del Torneo Clausura. Ahora, será el turno de visitar a Gimnasia en La Plata en la segunda jornada, el miércoles 29 de julio a las 19.15.