La sorpresiva aparición de Lionel Messi al fútbol argentino tras el Mundial 2026

Tras el Mundial 2026, Lionel Messi sorprendió con una inesperada visita al fútbol argentino para alentar al club de su familia durante sus vacaciones.

Luego del duro golpe que significó la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Lionel Messi eligió refugiarse en Rosario. Sin embargo, en medio de sus vacaciones, protagonizó una inesperada aparición en el fútbol argentino al asistir a un partido de Leones, el club fundado por su familia. El capitán albiceleste fue ovacionado por los hinchas y volvió a generar una revolución con solo hacerse presente.

Después de disputar los 120 minutos de la final de la Copa del Mundo frente a España, Messi decidió no regresar junto al resto de la delegación de la Selección Argentina a Buenos Aires. Mientras Lionel Scaloni y gran parte del plantel fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza, el capitán tomó un vuelo directo hacia Rosario para descansar junto a su familia en Funes.

En medio de esos días de tranquilidad, el rosarino sorprendió con una visita que rápidamente se volvió viral. Messi asistió al encuentro entre Leones y Central Córdoba, correspondiente a la fecha 21 de la Primera C, para acompañar al club que representa a su familia y que actualmente preside su hermano Matías Messi.

Así fue el recibimiento que tuvo Messi en Rosario

Aunque intentó mantener un perfil bajo, la presencia del campeón del mundo fue imposible de ocultar. Ingresó al Estadio Antonio Di Giácomo, de Unión de Arroyo Seco, cuando el partido ya había comenzado y con la capucha colocada para evitar llamar la atención.

Sin embargo, las cámaras de la transmisión oficial y los celulares de los hinchas detectaron rápidamente al futbolista del Inter Miami, ubicado en uno de los palcos detrás de uno de los arcos. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales.

Fiel a su estilo, Messi respondió con saludos y gestos de afecto a quienes lo reconocieron. Los más chicos fueron los que más disfrutaron de la inesperada visita del máximo referente de la Selección Argentina.

Leones perdió, pero Messi vivió el partido como un hincha más

La presencia de Lionel Messi no alcanzó para cambiar la suerte deportiva de Leones. El conjunto rosarino cayó 2-0 frente a Central Córdoba, que se impuso gracias a los goles convertidos por Marcos Córdoba y Franco Fernández.

El capitán argentino siguió el desarrollo del encuentro con la misma intensidad que cualquier simpatizante y terminó lamentando una derrota que dejó al equipo en la cuarta posición de la Zona B con 29 puntos, a siete del líder Cañuelas.

Pese al resultado adverso, la campaña continúa siendo positiva para el club. En su primera temporada dentro del fútbol profesional argentino, Leones permanece en puestos de clasificación y mantiene intacto el sueño de luchar por el ascenso.

Actualmente, el equipo busca alcanzar la final frente al ganador de la Zona A, liderada por Sacachispas. Si no logra ese objetivo, todavía tendrá la posibilidad de disputar los playoffs por el segundo ascenso siempre que se mantenga entre los siete mejores de su grupo.

El vínculo de Messi con Leones y su familia

La visita tuvo un fuerte componente emocional. Leones es el club creado por la familia Messi y actualmente está conducido por Matías Messi, el hermano mayor del capitán argentino.

La propia institución celebró la presencia del rosarino en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral: "¡Hola, Leo! Pasá que te estábamos esperando", escribieron junto a un video que mostró la llegada del mejor futbolista del mundo al predio.

Más allá del impacto mediático que genera cada una de sus apariciones, para Messi la visita representó un momento íntimo, rodeado de afectos y lejos de la presión que significó el Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve Lionel Messi a Inter Miami?

Por el momento, el futuro inmediato del capitán continúa ligado a sus vacaciones. Después de una temporada exigente con la Selección Argentina y de haber disputado todos los minutos de la final mundialista, el rosarino seguirá descansando en su ciudad natal.

Inter Miami todavía no confirmó cuándo volverá a entrenarse bajo las órdenes de Guillermo Hoyos. De hecho, el propio entrenador fue contundente al hablar de la situación del argentino.

"No hay una fecha definida para su regreso", explicó días atrás el técnico del conjunto estadounidense, dejando en claro que el club respetará los tiempos de recuperación física y mental del capitán.

Mientras tanto, cada aparición pública de Messi sigue despertando una enorme expectativa. Incluso en un estadio de la Primera C, el capitán de la Selección Argentina volvió a demostrar que su sola presencia alcanza para revolucionar al fútbol argentino.