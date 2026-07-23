Cambian los recorridos de dos líneas del sur del AMBA: cuáles son los nuevos desvíos

La empresa informó los nuevos trayectos alternativos para evitar los sectores donde se ejecutan los trabajos.

Los usuarios de dos líneas de colectivos que circulan por el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán tener en cuenta modificaciones temporales en sus recorridos debido a obras viales que se desarrollan en el partido de Lomas de Zamora. Los cambios comenzaron a regir el lunes 20 de julio y se mantendrán hasta nuevo aviso.

La empresa Yitos S.A., operadora de las líneas 544 y 561, informó los nuevos trayectos alternativos para evitar los sectores donde se ejecutan los trabajos. Desde la compañía recomendaron a los pasajeros consultar los desvíos antes de viajar, ya que las modificaciones afectan tanto los recorridos de ida como de regreso en algunos ramales.

¿Cuáles son los nuevos recorridos de las líneas 544 y 561?

En el caso de la línea 544, los ramales P y L modificaron su recorrido en la localidad de Ingeniero Budge. Las unidades ahora circulan por las calles Newton, Cañuelas, Iparraguirre y Escobar, rodeando el área donde se desarrollan las obras municipales. Una vez superado el tramo intervenido, los colectivos retoman su recorrido habitual.

Por su parte, la línea 561 presenta cambios en la localidad de Llavallol. Tanto en el viaje de ida como en el de regreso, las unidades realizan un desvío por las calles Melber, Wright, Mercedes y General Frías para evitar el sector afectado por los trabajos sobre la calzada.

Las modificaciones responden a un conjunto de obras de infraestructura que el Municipio de Lomas de Zamora lleva adelante en distintos barrios del distrito. Las intervenciones obligan a realizar cortes parciales de calles y alternativas de tránsito para garantizar la seguridad de operarios y conductores.

“Para mejorar tu viaje, tomá nota del desvío”, sentenciaron desde Yitos S.A.