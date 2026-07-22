Julián Álvarez define su futuro: tras las presiones de Atlético de Madrid, qué hará el crack

El futuro de Julián Álvarez mantiene en vilo al Atlético de Madrid y al Barcelona. El delantero argentino debe tomar una decisión clave tras el Mundial 2026.(Foto: Reuters.

El futuro de Julián Álvarez ingresó en una etapa decisiva. Después del Mundial 2026, el delantero de la Selección Argentina quedó en el centro de una de las novelas más importantes del mercado europeo. Mientras Barcelona acelera para incorporarlo, Atlético de Madrid endurece su postura y fija condiciones para retener al exjugador de River, que deberá definir qué camino seguirá en las próximas semanas.

La cuenta regresiva ya comenzó. De acuerdo con la información publicada por el diario español Marca, existen dos fechas que serán determinantes para resolver el futuro de Julián: el 31 de julio y el 10 de agosto.

La primera representa el límite que se fijó el Barcelona para intentar cerrar la operación. La segunda marcará el regreso a los entrenamientos del Atlético de Madrid, momento en el que el comportamiento del futbolista podría convertirse en un factor decisivo. Por eso, las próximas semanas serán fundamentales para una negociación que mantiene en vilo a dos gigantes del fútbol español.

Barcelona acelera y Joan Laporta puso una fecha límite

En Cataluña tienen claro que el tiempo juega un papel clave. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dejó en claro que el club no extenderá indefinidamente las conversaciones con el Atlético.

"Nuestra oferta no es infinita", aseguró el dirigente, quien además explicó que la institución aguardará solamente hasta el 31 de julio para saber si la operación es viable. Si para entonces no existen avances concretos, el conjunto azulgrana activará otras opciones para reforzar el plantel.

El interés responde a un pedido expreso del entrenador Hansi Flick, que considera a Julián Álvarez la pieza ideal para potenciar el ataque culé. Sin embargo, la dirigencia también trabaja sobre distintos planes alternativos para no quedar condicionada por una negociación que promete ser compleja.

Atlético de Madrid mantiene una postura inflexible

Mientras Barcelona presiona para concretar el fichaje, Atlético de Madrid no modifica su posición. El consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín volvió a reiterar públicamente que el club no tiene intención de vender al delantero argentino. Incluso fue más allá al asegurar que rechazaron propuestas multimillonarias y que tampoco aceptarían cifras superiores.

La postura del "Colchonero" se mantuvo firme pese al fuerte interés del Barcelona y a las versiones que indican que el propio futbolista vería con buenos ojos un cambio de equipo.

El 10 de agosto, el día que puede cambiarlo todo

Más allá de las negociaciones, existe otra fecha que puede resultar determinante. El 10 de agosto está previsto el regreso a los entrenamientos de los futbolistas del Atlético que participaron en la final del Mundial 2026, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Thiago Almada.

Si para entonces la operación no se resolvió, toda la atención estará puesta en la decisión que tome el delantero argentino. Su presencia en el inicio de la pretemporada reforzaría la postura del Atlético, mientras que una ausencia podría interpretarse como un intento de ejercer presión para facilitar su salida hacia Barcelona.

Las alternativas que maneja Barcelona

Consciente de que la negociación puede frustrarse, la dirección deportiva encabezada por Deco ya comenzó a evaluar diferentes opciones. El club dispone de alrededor de 105 millones de euros para reforzar el plantel y analiza incorporar otro centrodelantero si finalmente no logra convencer al Atlético de Madrid. También aparecen variantes internas para cubrir esa posición.

Entre ellas figuran Dani Olmo y Ferran Torres como falsos nueve, además de la posibilidad de utilizar a Lamine Yamal en funciones más centradas. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico existe consenso en que Julián Álvarez sigue siendo la prioridad absoluta para potenciar el proyecto de Flick