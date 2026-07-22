Preocupación en Telefe: la apuesta fuerte en el canal que no trajo buenos resultados

Telefe tomó una decisión que no logró su objetivo.

En Telefe empiezan a mirar de reojo un número que no cierra del todo. La producción de Gran Hermano: Generación Dorada apostó fuerte con el regreso de ocho exjugadores históricos para reactivar el juego en la recta final, pero el impacto en el rating no fue el esperado.

El movimiento que preparó Del Moro

Cuando quedaban solo 14 participantes, tras cinco meses de convivencia, ocho exjugadores de otras ediciones ingresaron a la casa para mover el tablero. Santiago del Moro había anticipado el clima con una palabra que repitió sin parar desde el primer día: "adaptación". Del Moro les advirtió a los participantes actuales que los recién llegados no competirían contra ellos por el premio mayor, aunque sí tendrían algún tipo de incidencia directa en el desarrollo del juego.

Hubo varios regresos a Gran Hermano.

¿Quiénes volvieron a la casa?

A la casa entraron Fabio Agostini (ganador de La Casa de los Famosos México), Daniela Celis, Romina Uhrig, Selva Pérez, Juan Pablo De Vigili (Devi), Emma Vich, Juliana Díaz y Big Ari.

El ciclo venía sosteniendo un piso de 10 puntos con Pasapalabra, que en varias oportunidades había perdido el prime time frente a Es mi sueño, de El Trece. A medida que avanzaba el programa, la audiencia había ido subiendo casi un punto, con picos de hasta 10.8.

Había una gran expectativa alrededor del ingreso de estos personajes, que en su momento supieron destacarse en sus respectivas ediciones de Gran Hermano. En particular, generaba interés la reacción de Luana Fernández ante el regreso de Fabio Agostini, con quien había mantenido un vínculo cercano dentro de la casa.

Lo que midió el regreso

La gala en la que ingresaron los ocho exjugadores marcó 10.6 puntos de rating, mientras que Es mi sueño llegó a 7.2. Aunque el número se mantuvo por encima del promedio habitual del ciclo, no logró superar los picos más altos que el programa ya venía registrando antes del regreso de las figuras históricas. Eso es justamente lo que empieza a generar preocupación puertas adentro de Telefe: la maniobra no aumentó de manera significativa el rating pese a tratarse de tres vueltas fuertes al certamen.