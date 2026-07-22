Lula denuncia injerencia de EE.UU. en las elecciones y prometió que ganará "la democracia" en el país

El candidato y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó contra el gobierno de Estados Unidos y los acusó de "injerencia electoral" ante los nuevos aranceles económicos que el presidente Donald Trump anunció contra Brasil. Denunció que la medida busca interferir en las elecciones presidenciales de octubre de este año. En paralelo y sin nombrarlo, tildó de "traidor" a su adversario Flávio Bolsonaro al señalar que el país carioca tiene "traidores que van a Estados Unidos a pedir sanciones contra Brasil".

Tras la condena contra el ex presidente Jair Bolsonaro, el presidente Trump apuntó varias veces contra Lula y amenazó más de una vez con aplicar sanciones contra Brasil. A esto se sumó la visita a la Casa Blanca de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y quien aspira a heredar su legado político al presentarse como el candidato de la derecha en las próximas elecciones, quien le habría pedido a Trump incluir al Comando Vermelho (CV) y al Comando Primero da Capital (CPC) en la lista de bandas terroristas enemigas de Estados Unidos. Esto fue denunciado por Lula como una "traición a la Patria" y una "amenaza injerencista" de Washington previo a los comicios.

"Traicionar a la patria es algo muy grave. Y hoy no tenemos a uno, tenemos a varios traidores que van a Estados Unidos a pedirle a Estados Unidos que le imponga sanciones a Brasil", afirmó el presidente Lula este lunes durante la convención del Partido Democrático Laborista (PDT), uno de los principales partidos aliados que tiene el mandatario en el Gobierno y para las próximas elecciones.

Ante los aplausos y festejos, Lula agregó: "Invito a cualquiera en el mundo que quiera venir a ver las elecciones aquí en Brasil. Quien quiera puede venir a dar seguimiento". Y en esa línea fue más allá y le envió un mensaje al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

"Si Marco Rubio quiere venir a apoyar a mi adversario, ¡que venga! ¡Que arme un comité! Porque los vamos a derrotar a todos en nombre de la defensa de la democracia en este país", amenazó Lula.

La reacción de Flávio Bolsonaro ante el anuncio de Trump

Apenas se conocieron los aranceles comerciales, Flávio Bolsonaro salió a decir en un mensaje escrito en sus redes sociales que Lula "ya no tiene condiciones para ser el presidente" y que el país es "un avión sin piloto". En esa sintonía, agregó: "Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia, venganza… ¡Basta! Brasil tiene futuro, ¡pero no tiene más tiempo que perder!", escribió el hijo del exmandatario.

Según revelaron fuentes en Brasilia, se calcula que la medida de Trump afecte a las exportaciones brasileñas por cerca de 11.200 millones de dólares, de acuerdo a los cálculos divulgados por la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil). Consistiría un valor que representa cerca del 29,7 % de los 37.700 millones de dólares de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos durante 2025.