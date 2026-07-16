Trump impone aranceles del 25% a Brasil y se juega todo por Flavio Bolsonaro

A tres meses de las elecciones en Brasil, el gobierno de Donald Trump se juega todo por el candidato de derecha Flávio Bolsonaro con un contundente arancel del 25% a los productos brasileños. Mientras tanto, desde el gobierno de Lula Da Silva lo tildaron como "un hito lamentable" en la relación entre ambos países y anunciaron que aplicarán la Ley de Reciprocidad para aplicar gravámenes equivalentes a bienes estadounidenses.

"Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello", dijo el secretario de Estado de de EE.UU, Marco Rubio, al anunciar aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas.

El argumento de la Casa Blanca se basa en acusar al país latinoamericano de "competencia desleal" por motivos como la deforestación ilegal, la piratería o el PIX, un sistema de pagos electrónicos creado por el Banco Central brasileño y que es muy utilizado en todo Brasil.

"El día 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y EE.UU. como un hito lamentable. El gobierno brasileño repudia la decisión anunciada hoy por el gobierno de EE.UU. relativa a la imposición de aranceles del 25% sobre productos brasileño", se quejó Lula Da Silva en un mensaje de X que fijó en su perfil.

Las imposiciones de EE. UU. se dan a pocos meses de las elecciones brasileñas de octubre de este año, que tendrán como principales oponentes a Lula Da Silva y al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, quien fue recibido por el propio Trump en Casa Blanca hace tres semanas.

"Demostramos que son infundadas las alegaciones contra el PIX y la regulación de plataformas digitales, así como son absurdas las acusaciones sobre deforestación. El PIX es un patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital", planteó Lula.

El oportunismo de Bolsonaro

Por su parte, apenas se conocieron los aranceles comerciales, Flávio Bolsonaro salió a decir que Lula "ya no tiene condiciones para ser el presidente" y que el país es "un avión sin piloto". "Quien mira a Lula no ve futuro. Ve pasado, atraso, incertidumbre, desconfianza, corrupción, incompetencia, venganza… ¡Basta! Brasil tiene futuro, ¡pero no tiene más tiempo que perder!", escribió el hijo del exmandatario.

La medida impuesta por Trump afectará a exportaciones brasileñas por cerca de 11.200 millones de dólares, según cálculos divulgados por la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil). Se trata de un valor que representa cerca del 29,7 % de los 37.700 millones de dólares de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos durante 2025.

De acuerdo con la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, la medida pone en jaque directo unos 15.000 millones de dólares de comercio bilateral anual.