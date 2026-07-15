De barman a DT de Inglaterra: quién es Thomas Tuchel, su historia y carrera en el fútbol

Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel construyó una de las carreras más exitosas del fútbol europeo moderno. Campeón con algunos de los clubes más importantes del continente y actual entrenador de la selección de Inglaterra, el alemán llegó al Mundial 2026 con un recorrido marcado por decisiones audaces, títulos internacionales y una personalidad que nunca pasó inadvertida.

Sin embargo, mucho antes de sentarse en los bancos de suplentes del Chelsea, el Bayern Múnich o el Paris Saint-Germain, su vida dio un giro inesperado. Una grave lesión lo obligó a abandonar el fútbol cuando apenas tenía 24 años y, mientras intentaba reconstruir su futuro, trabajó como barman en un club nocturno de Stuttgart. Esa experiencia, según reconoce el propio entrenador, terminó moldeando el carácter con el que hoy conduce a uno de los grandes candidatos de la Copa del Mundo.

La historia poco conocida de Thomas Tuchel: del retiro prematuro a trabajar como barman

Tuchel nació el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, una pequeña ciudad del sur de Alemania, en una familia donde el fútbol ocupaba un lugar central. Su padre, Rudolf Tuchel, era entrenador de un equipo local y fue quien despertó su pasión por el deporte.

Como futbolista se desempeñó como defensor central y comenzó su formación en las divisiones inferiores del Augsburgo. En 1992 firmó su primer contrato profesional con el Stuttgarter Kickers y más tarde pasó al SSV Ulm, donde conoció a quien sería uno de los grandes impulsores de su carrera como entrenador: Ralf Rangnick.

Pero su sueño de convertirse en futbolista profesional terminó demasiado pronto. En 1998, una lesión irreversible en los cartílagos de una rodilla lo obligó a retirarse con apenas 24 años.

Sin un futuro dentro de la cancha, decidió mudarse a Stuttgart para estudiar Administración de Empresas. Para costear la universidad comenzó trabajando en el Radio Bar, un reconocido club nocturno de la ciudad.

Primero limpiaba mesas y pisos. Poco después pasó detrás de la barra. "No quiero recordar la cantidad de tragos equivocados que preparé cuando empecé", recordó años más tarde entre risas en una entrevista con ZEITmagazin MANN.

Más allá de la anécdota, Tuchel sostiene que esa etapa fue decisiva para superar la frustración que le había dejado el retiro. "Empecé a desarrollar una nueva confianza en mí mismo, turno tras turno. Aprendí a hablar con desconocidos y entendí que la gente me valoraba por quien era, no por haber sido futbolista", explicó.

El llamado que cambió su vida y el nacimiento de un entrenador campeón

El destino volvió a cruzarlo con Ralf Rangnick en 1999. Al enterarse de que Tuchel trabajaba como barman, el experimentado entrenador quedó sorprendido. "Lo llamé y le pregunté: '¿Qué estás haciendo?'. Me respondió: 'Tengo que ganarme la vida'. Entonces le dije: '¿Por qué no venís con nosotros a entrenar a las categorías juveniles del Stuttgart?'", recordó Rangnick en una entrevista con la BBC.

La decisión fue inmediata. Ese mismo día, Tuchel renunció al bar y comenzó una nueva carrera. En 2000 asumió la conducción de la categoría Sub-14 del Stuttgart y fue ascendiendo dentro de la estructura del club. En 2009 llegó su primera gran oportunidad en la Bundesliga al frente del Mainz 05, donde permaneció cinco temporadas y empezó a consolidar una identidad táctica que luego lo convertiría en uno de los entrenadores más cotizados de Europa.

Thomas Tuchel.

Su crecimiento fue meteórico. Dirigió al Borussia Dortmund, al Bayern Múnich, al Paris Saint-Germain y al Chelsea. En el club inglés alcanzó el mayor logro de su carrera al conquistar la Champions League 2021, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Pese a sus éxitos, Tuchel nunca dejó de estar envuelto en polémicas. Su fuerte personalidad y las diferencias con dirigentes o futbolistas provocaron que casi todos sus proyectos terminaran antes de cumplir dos temporadas.

Cómo llegó a Inglaterra y por qué generó tanta polémica

La Federación Inglesa sorprendió al fútbol europeo cuando anunció a comienzos de 2025 la contratación de Thomas Tuchel para reemplazar a Gareth Southgate. La designación provocó un intenso debate en Inglaterra.

Mientras algunos medios valoraban su prestigio internacional, otros cuestionaban que un entrenador alemán quedara al frente del seleccionado nacional. El Daily Mail llegó a definir la contratación como un "día oscuro para el fútbol inglés", mientras que el Daily Telegraph sostuvo que Inglaterra debía apostar por entrenadores locales del mismo modo que Alemania difícilmente elegiría a un técnico inglés.

Lejos de responder a las críticas, Tuchel eligió hacerlo en el campo de juego. Clasificó a Inglaterra al Mundial 2026 con una campaña perfecta: ocho victorias en ocho partidos y ningún gol recibido, un registro inédito para la selección inglesa en unas Eliminatorias.

Fiel a su estilo, también tomó decisiones que sorprendieron al mundo del fútbol. Para la Copa del Mundo dejó fuera de la convocatoria a nombres de peso como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer, priorizando un funcionamiento colectivo por encima de las individualidades.

La apuesta dio resultados. Inglaterra alcanzó la semifinal del Mundial 2026 con un equipo sólido, disciplinado y construido a la imagen de su entrenador.