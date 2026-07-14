En la previa de la semifinal del Mundial 2026, Thomas Tuchel habló del histórico duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra y dejó una inesperada reflexión.

La cuenta regresiva para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ya comenzó. Mientras crece la expectativa por un nuevo cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, el entrenador inglés Thomas Tuchel sorprendió con una declaración sobre el peso histórico del partido y explicó por qué considera que su equipo debe dejar de lado todo lo ocurrido fuera del fútbol para enfocarse únicamente en el presente.

Cada vez que la Selección Argentina e Inglaterra se enfrentan en un Mundial, el partido trasciende lo estrictamente deportivo. La historia, la rivalidad y el recuerdo de encuentros inolvidables convierten al duelo en uno de los más especiales del calendario internacional. Sin embargo, Tuchel intentó descomprimir ese contexto y sostuvo que mirar hacia el pasado no representa ninguna ventaja para su equipo,

"No creo que debamos mirar hacia la historia porque no tiene relación con nosotros y tampoco nos aporta nada", aseguró en la conferencia de prensa previa al encuentro. De todas maneras, reconoció que comprende perfectamente el significado que este enfrentamiento tiene para los argentinos.

"Sabemos que forma parte de su cultura y que representa una motivación importante para ellos. Es una situación muy triste, pero es así. Sin embargo, no es algo que nos beneficie a nosotros", agregó. Las palabras del entrenador fueron muy similares a las expresadas por Lionel Scaloni, quien también había pedido analizar el compromiso exclusivamente desde lo futbolístico.

La expectativa de Tuchel sobre el partido

Más allá de intentar separar el contexto histórico del juego, Tuchel dejó en claro que espera una semifinal cargada de emociones. El entrenador inglés anticipó un desarrollo muy parejo entre dos seleccionados acostumbrados a competir en este tipo de escenarios. "Vamos a disputar un partido de fútbol. Espero un encuentro muy intenso, con mucha carga emocional por la forma en que juegan ambos equipos y por todo lo que hay en juego", explicó.

Además, descartó que alguno de los dos pueda transitar el encuentro con tranquilidad. "Me sorprendería que fuera un partido tranquilo o sencillo para cualquiera. Habrá momentos de dominio para uno y otro, cambios de ánimo constantes. Es el tipo de desafío que vinimos a buscar y estamos preparados para afrontarlo", afirmó.

El elogio de Tuchel al equipo de Lionel Scaloni

Más allá de la histórica rivalidad, el exentrenador de Bayern Munich no dudó en destacar varias virtudes de la Selección Argentina, a la que considera uno de los equipos más sólidos del torneo. El entrenador resaltó especialmente la fortaleza mental que mostró el conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante toda la competencia.

"Una de las cosas que más llama la atención es que nunca entran en pánico cuando están en desventaja. Conservan una gran cohesión colectiva, tienen mecanismos de juego muy definidos y se nota que se conocen de memoria", analizó.

Para el técnico alemán, la continuidad del proyecto argentino representa una de sus principales fortalezas. "Prácticamente no modificaron la base del equipo durante los últimos cuatro años. El entrenador sigue siendo el mismo y este grupo ya ganó títulos muy importantes junto. Toda esa experiencia se percibe dentro de la cancha", sostuvo.

En su análisis, Tuchel hizo especial énfasis en el trabajo realizado por Lionel Scaloni desde que asumió la conducción de la Selección Argentina. Consideró que la estabilidad del cuerpo técnico permitió consolidar una identidad de juego muy marcada y fortalecer el funcionamiento colectivo.

Según explicó, esa continuidad quedó reflejada durante el Mundial 2026, incluso en los momentos más complicados, cuando Argentina logró sobreponerse a situaciones adversas sin perder su idea futbolística.

El entrenador inglés entiende que esa experiencia convierte al seleccionado albiceleste en uno de los rivales más difíciles de enfrentar en una Copa del Mundo. Tuchel evitó hablar de favoritismos, aunque dejó en claro el enorme respeto que siente por el equipo de Scaloni.

"Sabemos que será un partido enorme frente a un rival muy difícil de superar, especialmente en una Copa del Mundo. Pero nosotros también vamos a competir y a dar pelea", concluyó.