Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 13 de julio 2026

La definición de la placa quedó entre Luana Fernández y Manuel Ibero luego de que el resto de los nominados lograra asegurarse la continuidad

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó una nueva sorpresa en la casa más famosa del país. La definición se produjo durante la noche del lunes 13 de julio y mantuvo en vilo a los seguidores del reality, especialmente por el fuerte mano a mano que se dio entre dos de los participantes más comentados de la temporada.

Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano

Minutos antes de las 23.30, Santiago del Moro reveló el resultado de una de las placas más tensas de las últimas semanas. La jornada comenzó con varios participantes logrando salir del riesgo de eliminación de manera progresiva.

El primero en asegurarse la continuidad fue Juan Carlos “JC” López, quien recibió apenas el 0,1% de los votos negativos. Más tarde también quedaron fuera de peligro Emanuel Di Gioia y Yisela “Yipio” Pintos, consolidando su permanencia dentro de la competencia.

A medida que avanzó la emisión, la incertidumbre fue creciendo entre los jugadores y los espectadores. La placa había comenzado a reducirse previamente con las salidas de Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto, quienes también consiguieron evitar la eliminación.

Quién fue eliminado de Gran Hermano el lunes 13 de julio

El momento decisivo llegó cuando Santiago del Moro anunció que Sol Abraham era la última participante en salvarse, tras obtener el 19,9% de los votos en contra. De esta manera, la definición quedó exclusivamente entre Luana Fernández y Manuel Ibero.

Finalmente, el público decidió que Manuel Ibero abandonara la casa de Gran Hermano, poniendo fin a una extensa participación que se prolongó durante 141 días de convivencia, estrategias, desafíos y momentos de alta exposición.

La eliminación de Manu generó un fuerte impacto dentro del reality, ya que se trataba de uno de los jugadores con mayor presencia en las dinámicas de la casa y en las conversaciones entre los participantes.

Antes de cruzar la puerta por última vez, Manuel utilizó su despedida para agradecer el apoyo recibido y dejó un mensaje de satisfacción por su recorrido. Según expresó durante la transmisión, se marchaba “muy feliz”, destacando además que había cumplido el objetivo que se había planteado al ingresar al programa.

Cómo cambia la estrategia tras la salida de Manuel Ibero

La salida de Manuel reconfigura el mapa de alianzas y estrategias dentro de Gran Hermano. Con menos participantes en carrera y una competencia cada vez más exigente, cada movimiento adquiere un peso mayor de cara a las próximas nominaciones.

El mano a mano con Luana Fernández demostró que ambos jugadores tenían un importante nivel de apoyo, aunque finalmente la votación se inclinó en favor de la continuidad de la participante. Esto podría fortalecer su posición dentro de la casa y modificar los vínculos con otros competidores.

Además, la eliminación se produce en una etapa clave del juego, cuando las relaciones, los acuerdos y las rivalidades comienzan a ser determinantes para avanzar hacia las instancias finales del reality.

La eliminación de Manu modifica el equilibrio del juego en una instancia clave de la competencia

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

Tras la eliminación de Manuel Ibero, los participantes que continúan en competencia son:

Solange "Sol" Abraham

Emanuel Di Gioia

Jennifer "Pincoya" Galvarini

Juani Caruso (Juani Car)

Cinzia Francischiello

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Sebastián Cola

Juan Carlos "JC" López

Steffy "Campanita" Pereira

Mariela Prieto

Alejandra Majluf

Con una casa cada vez más reducida y una competencia que entra en una etapa decisiva, las próximas galas prometen seguir generando cambios importantes en el juego y mantener la expectativa de los seguidores de Gran Hermano.