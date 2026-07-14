Una histórica fábrica de cerámicas frenó la producción y busca suspender 100 trabajadores

Una fábrica de cerámicas busca suspender 100 trabajadores.

En medio de la crisis económica, 100 trabajadores corren riesgo de ser suspendidos por el freno de producción en una histórica fábrica de cerámicas, un sector que se vio perjudicado por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Antes de la llegada del invierno, Cerámica Cañuelas ya atravesaba un escenario complicado. Pero la profundización de las restricciones al suministro de gas natural terminó por impactar de lleno en la actividad de su planta ubicada en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

La medida se tomó luego de que la distribuidora Camuzzi interrumpiera por completo el suministro de gas destinado a la fábrica, una consecuencia de las restricciones implementadas para priorizar el abastecimiento residencial en medio del fuerte incremento de la demanda provocado por las bajas temperaturas.

Según confirmó al medio InfoCañuelas el titular de la delegación Lobos del Ministerio de Trabajo bonaerense, Dardo Alberto Mansilla, la empresa dejó de recibir combustible para alimentar el horno y las líneas de producción, lo que imposibilitó continuar con la fabricación.

"La empresa Camuzzi les redujo la provisión de gas a cero. En otras plantas se lo redujeron al 50 %, pero en Cañuelas es cero; por lo tanto, quieren adecuarse al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que debe ser homologado por el sindicato", explicó el funcionario.

La empresa decidió suspender a 100 trabajadores

Ante este escenario, la compañía inició gestiones para aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un mecanismo que permite suspender trabajadores por causas de fuerza mayor o falta de trabajo no imputables al empleador mediante el pago de una prestación no remunerativa, reduciendo así los costos laborales mientras dure la paralización.

La propuesta presentada por la empresa contempla la suspensión rotativa de aproximadamente 100 operarios durante un período de 28 días, hasta el próximo 9 de agosto, aunque su implementación depende de la homologación del acuerdo por parte del sindicato y de la autoridad laboral.

La crisis se da en un contexto de mayores restricciones al consumo industrial de gas. El sostenido incremento de la demanda residencial y las modificaciones en el esquema de importación y comercialización del Gas Natural Licuado (GNL), utilizado para reforzar la oferta durante el invierno, llevaron a profundizar los cortes para los grandes usuarios industriales. De esta manera, Cerámica Cañuelas se suma a la lista de empresas que debieron reducir o paralizar su actividad por las limitaciones en el suministro energético