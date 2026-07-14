Milo J, El Chaqueño, La Sole y más: el evento que los fans del folklore no se pueden perder

El Festival De Yvy Porá tendrá decenas de artistas de folklore en su grilla.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente para uno de los encuentros más convocantes y con mayor espíritu solidario del norte argentino. Del 13 al 16 de agosto, la localidad de Gran Guardia, en la provincia de Formosa, se convertirá en el epicentro de la música de raíz con la llegada de la 5ª Edición de Yvy Porá: La Fiesta Solidaria del Chaco Formoseño.

El gran atractivo de esta edición radica en la imponente grilla de artistas confirmados, que combina trayectorias extensas con la frescura de los nuevos fenómenos populares. Entre las figuras principales se destacan Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, dos de los máximos referentes históricos y populares de nuestra música nativa. Junto a ellos, liderando esta celebración con fuerte impronta local, estará el gran anfitrión Lázaro Caballero.

La gran sorpresa y uno de los puntos más altos del festival será la presentación de Milo J. El joven referente de la música urbana argentina -quien demostró en su último disco su respeto y amor por la canción de raíz- se suma a la grilla para aportar su impronta generacional, demostrando que las tradiciones se enriquecen con las nuevas miradas y abriendo el festival a un público completamente diverso.

A solo un mes de que se abran las puertas de este gran festejo que fusiona las tradiciones, el compromiso social y la identidad de nuestro suelo, la expectativa es total. Durante cuatro jornadas inolvidables, el festival promete no solo celebrar nuestra herencia cultural, sino también propiciar un puente entre las máximas leyendas del folklore y las nuevas expresiones que hoy cautivan a las masas.

La Sole y El Chaqueño.

Qué otros artistas habrá en el Festival de Yvy Porá

La propuesta artística se completa con una grilla federal pensada para todos los gustos que asegura baile, peña y emoción durante las cuatro noches. El pulso netamente festivalero estará garantizado por las actuaciones de El "Indio" Lucio Rojas, Christian Herrera, Los Nombradores del Alba y el dúo Orellana Lucca. Por su parte, el color y el ritmo de la música litoraleña y norteña llegarán de la mano de Los Boffil, Los Alonsitos, Los Tekis, Angelo Aranda, Paquito Ocaño e Ivan Ruiz, quienes prometen hacer vibrar el predio.

Asimismo, la riqueza de las voces femeninas tendrá un lugar destacado gracias a las presentaciones de Maggie Cullen y Yamila Cafrune. El encuentro también reservará un espacio de honor para el canto popular profundo y la tradición de la mano de Piko Frank, Carafea, Pitín Salazar, la cumbia santafesina de Oscar Belondi y La Repandilla, y el arte del payador Nicolás Membriani.