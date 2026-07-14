Milei cree que pierde un balotaje y apura la estrategia para intentar ganar en primera vuelta

El Gobierno apura su estrategia electoral para no tener sobresaltos en 2027 en la previa de octubre que le provoque un desmadre económico, como sucedió en los anteriores dos gobiernos. La experiencia vivida por Mauricio Macri y Alberto Fernández son dos datos a los que en la Casa Rosada le prestan especial atención, con la presión del dólar como protagonista.

Por eso, en el Gobierno apuntan a blindar post Mundial cualquier ruido político para llegar a un escenario de baja incertidumbre para el año próximo.

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En Balcarce 50 evalúan que la manera de lograr dar certezas de la reelección de Javier Milei y alejar fantasmas es con acuerdos positivos con los gobernadores aliados y con mejor relación con el periodismo. Dejar atrás un 2025 y mitad de 2026 oscuros para las negociaciones y relaciones del Gobierno con los actores políticos y los periodistas y los medios de comunicación.

En el Gobierno creen que Milei tiene que ganar en primera vuelta y ven posible ese escenario con la posible atomización del kirchnerismo. "Depende de la Señora", bromea ante El Destape un operador libertario en referencia a Cristina Kirchner y la dura interna en el PJ contra Axel Kicillof.

Sin embargo, en Rosada no hay números alentadores para disputar un balotaje, en el que la población reevalúa al oficialismo y vota continuidad y cambio y suele ganar el "cambio" de Gobierno.

La derecha y el antiperonismo nunca disputaron un balotaje siendo oficialismo. No hay antecedentes. Por ahora, en la historia de Argentina nunca un signo político gobernante ganó un mano a mano final. Siempre triunfó el opositor (Macri primero ante el oficialista Daniel Scioli y luego Milei frente al gobernante Sergio Massa).

Milei quiere evitar un balotaje y se abraza a un núcleo duro de 30 puntos y a la fuerza mayoritaria en el país del antiperonismo que puede darle los 40 puntos necesarios y una distancia de 10 puntos sobre el segundo en una oposición fragmentada. Pero por ahora es solo un sueño con la pesadilla de perder un balotaje acechando.

Hoy hubo reunión de mesa política en el Gobierno, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Allí se repasó parte de esta estrategia de negociación con gobernadores con el objetivo de eliminar o suspender las PASO (lo segundo sería lo más viable hoy). Y además hubo atención en el paquete de leyes que incluyen Propiedad Privada, Zonas Frías, BCRA y Salud Mental. Estos serían los próximos proyectos a tratarse en el Congreso. Y en el medio, la tan ansiada reforma electoral, por la que el Gobierno busca los votos finales en el Senado.