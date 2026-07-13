Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 17 de julio 2026

A cuánto cotizará el dólar los próximos días

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo el principal mecanismo utilizado por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el piso y el techo de la banda dentro de la cual puede fluctuar el tipo de cambio mayorista, mientras la cotización permanezca determinada por la oferta y la demanda.

Según los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continuará con su sendero ascendente durante la semana del 13 al 17 de julio. De acuerdo con la actualización más reciente, el límite superior llegará a $1.827,63 el viernes 17 de julio de 2026, marcando un nuevo máximo dentro del esquema vigente.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 17 de julio

Los valores oficiales informados por el Banco Central para el techo de la banda cambiaria son los siguientes:

Lunes 13 de julio: $1.822,74.

$1.822,74. Martes 14 de julio: $1.823,96.

$1.823,96. Miércoles 15 de julio: $1.825,19.

$1.825,19. Jueves 16 de julio: $1.826,41.

$1.826,41. Viernes 17 de julio: $1.827,63.

De esta manera, el límite superior del corredor cambiario continuará incrementándose de forma gradual durante la próxima semana.

El valor máximo del dólar según el BCRA

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen cambiario vigente establece un rango de flotación dentro del cual el dólar oficial mayorista puede moverse libremente. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo fijados por el Banco Central, el organismo no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Cuál es el valor que puede alcanzar el dólar

En caso de que el tipo de cambio supere el techo de la banda, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del dólar. Por el contrario, si la cotización perfora el piso, puede comprar divisas para fortalecer las reservas y sostener el valor del peso.