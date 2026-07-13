Sorpresa en Uruguay: Diego Forlán será el reemplazo de Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay vivió un Mundial 2026 para el olvido, quedando eliminada en la fase de grupos tras enfrentarse a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La salida de Marcelo Bielsa, cuyo contrato finalizó, marcó el cierre de ese ciclo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a su sucesor: Diego Forlán.

Forlán, una de las máximas leyendas del fútbol uruguayo, asumirá como director técnico en la próxima fecha FIFA de septiembre. El exdelantero, que jugó en clubes como Manchester United y Atlético de Madrid, tendrá la misión de reconstruir a la Celeste y encaminarla hacia futuros éxitos.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, explicó en una entrevista televisiva que “A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Venimos hablando hace un tiempo con él, no es de ahora”, dejando claro que la decisión fue meditada y respaldada por la dirigencia.

Una particularidad del nuevo ciclo es que Forlán dirigirá simultáneamente a la selección mayor y a la sub-20, algo inédito en el fútbol uruguayo. El equipo juvenil se prepara para disputar el Campeonato Sudamericano en enero de 2027, por lo que el entrenador tendrá un rol clave en la formación y continuidad de las nuevas generaciones.

Por el momento, se espera que Forlán esté al mando hasta marzo de 2027, pero con resultados positivos y una reestructuración profunda del plantel, podría extender su contrato para preparar al equipo de cara al próximo Mundial.

Como jugador, Diego Forlán tuvo una destacada carrera con 112 partidos en la selección uruguaya, anotando 36 goles y brindando 13 asistencias. Su experiencia también incluye breves pasos como entrenador en Peñarol y CA Atenas, mostrando su interés en la dirección técnica.

La AUF apuesta fuerte por esta leyenda para levantar a la selección tras una eliminación inesperada y comenzar un proceso que vuelva a poner a Uruguay en la elite del fútbol mundial. El desafío de Forlán será grande, pero su historia y compromiso con la Celeste generan ilusión entre los hinchas.