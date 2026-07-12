De qué se trata la 3° temporada de Mi Otra Yo, la serie turca que triunfa en Netflix

La serie turca Mi Otra Yo, uno de los dramas internacionales más vistos de Netflix, estrenó su tercera temporada y ya puede verse completa en la plataforma. La nueva entrega, compuesta por ocho episodios, retoma la historia de Ada, Leyla y Sevgi tras un salto temporal y desarrolla el desenlace definitivo de sus conflictos personales y familiares.

Creada por la guionista Nuran Evren Şit, la producción volvió a combinar drama, romance y elementos vinculados con la sanación emocional, una fórmula que la convirtió en una de los títulos turcos más exitosos del catálogo de julio 2026.

¿De qué se trata la tercera temporada de Mi otra yo?

Los nuevos episodios vuelven a situarse en la ciudad costera del oeste de Turquía, donde las protagonistas deberán tomar decisiones que pondrán a prueba sus relaciones personales, sus proyectos de vida y los vínculos familiares que las acompañan desde hace años. A medida que avanza la historia, cada una enfrenta desafíos distintos que las obligan a replantearse sus prioridades.

Mi Otra Yo mantiene el enfoque que la convirtió en un éxito internacional al combinar drama, romance y crecimiento personal. La serie continúa explorando cómo los traumas heredados de generaciones anteriores influyen en las decisiones del presente, uno de los ejes centrales de la ficción desde su estreno.

El elenco vuelve a estar encabezado por Tuba Büyüküstün, Seda Bakan y Boncuk Yılmaz. También participan Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt y Füsun Demirel, junto con las incorporaciones de Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan y Atsız Karaduman.

Ficha técnica de Mi Otra Yo